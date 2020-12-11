الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 12:34 م

أعراض شائعة جداً تدل على خلل في عمل الكليتين

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الوكيل الاخباري - تُعدّ أمراض الكلى من المشكلات الشائعة في العالم، إلا أن قلّة من المرضى يكتشفونها بسهولة، بحيث تدل عليها بعض العلامات التي لا ينتبه إليها الكثيرون، وهي:

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- التعب الشديد:

ويعود هذا إلى تراكم السموم في الجسم. إلا أن سبباً آخر قد يكمن خلف هذه المشكلة، وهو فقر الدم.


- اضطرابات النوم:

وهي تعود إلى بقاء السموم في الدم بسبب الخلل في عمل الكلى.


- الحكاك والجلد الجاف:

وهذا بسبب تراجع مستوى الفيتامينات والمغذيات في الجسم، وهذا ما يؤدي إلى فقدان البشرة رطوبتها.

- كثرة الذهاب إلى المرحاض للتبوّل:

ففي هذه الحالة، يحتوي البول على الرغوة الزائدة أو على الفقّاعات، وهو ما يدل على حدوث خلل في عمل الكليتين.


- انتفاخ منطقة حول العينين غير المبرر:

وهذا يسببه احتواء البول على الكثير من البروتين.

 

- تراجع الشهية:

وهذا بسبب تراكم السموم في الجسم وانخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم.

 

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، من المهم مراجعة الطبيب الاختصاصي لإجراء الفحوص اللازمة وبدء العلاج المبكر.

 

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