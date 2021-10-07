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الخميس، 07-10-2021 02:57 م

أعراض صحية تشير الى نقص المغنيسيوم في الجسم

أهم-المصادر-الطبيعية-لعنصر-المغنيزيوم-545x400


الوكيل الإخباري - المغنيسيوم معدن مهم جداً للجسم، ونقصه في الجسم يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. لتجنب نقص المغنيسيوم ، يجب تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن. اكتشفي مصادر غنية بالمغنيسيوم

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وأعراض نقص هذا المعدن في الجسم في الموضوع الآتي:

 

1- تشنج الجفن: هذه واحدة من أكثر العلامات شيوعًا.
2- التعب:إذا كنت دائماً متعبة، خاصةً عند الاستيقاظ ، فقد يكون لديك نقص في المغنيسيوم.
3- تقلصات مع أو دون وخز: العضلات التي تفتقر إلى المغنيسيوم هي عضلات تعمل بشكل سيء.
4- القلق والتهيج: إذا كنت تشعرين بالقلق أو الانفعال بشكل خاص أو تعانين من نوبات القلق، فقد يكون ذلك بسبب نقص المغنيسيوم.
5- دوار وغثيان وقيء.
6- صداع وألم في الفك.
7- صعوبة التركيز.
8- التنميل: على وجه الخصوص اليدين والقدمين.

 

المصادر الرئيسية للمغنيسيوم، هي:

 

- الخضروات الخضراء كافة.
- كل أنواع الحبوب.
- المكسرات (الجوز ، البندق ، اللوز ، إلخ).
- البقول (الفاصوليا البيضاء ، العدس ، البازلاء).
- الشوكولاتة السوداء.
- المياه المعدنية.

 

المصدر - سيدتي 

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