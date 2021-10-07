أعراض صحية تشير الى نقص المغنيسيوم في الجسم

الوكيل الإخباري - المغنيسيوم معدن مهم جداً للجسم، ونقصه في الجسم يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. لتجنب نقص المغنيسيوم ، يجب تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن. اكتشفي مصادر غنية بالمغنيسيوم

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وأعراض نقص هذا المعدن في الجسم في الموضوع الآتي:

1- تشنج الجفن: هذه واحدة من أكثر العلامات شيوعًا.

2- التعب:إذا كنت دائماً متعبة، خاصةً عند الاستيقاظ ، فقد يكون لديك نقص في المغنيسيوم.

3- تقلصات مع أو دون وخز: العضلات التي تفتقر إلى المغنيسيوم هي عضلات تعمل بشكل سيء.

4- القلق والتهيج: إذا كنت تشعرين بالقلق أو الانفعال بشكل خاص أو تعانين من نوبات القلق، فقد يكون ذلك بسبب نقص المغنيسيوم.

5- دوار وغثيان وقيء.

6- صداع وألم في الفك.

7- صعوبة التركيز.

8- التنميل: على وجه الخصوص اليدين والقدمين.

المصادر الرئيسية للمغنيسيوم، هي:

- الخضروات الخضراء كافة.

- كل أنواع الحبوب.

- المكسرات (الجوز ، البندق ، اللوز ، إلخ).

- البقول (الفاصوليا البيضاء ، العدس ، البازلاء).

- الشوكولاتة السوداء.

- المياه المعدنية.

المصدر - سيدتي

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