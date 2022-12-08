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الخميس، 08-12-2022 11:30 ص

أعراض عدوى السالمونيلا .. تسببها اللحوم والدواجن غير المطهوة جيداً

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الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن العدوى بالسالمونيلا، تسمم غذائي بعد تناول أغذية تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا"، التي تتكاثر في اللحوم النيئة، أو غير المطبوخة جيداً، ومنتجات الدواجن، أو سلطات اللحوم، أو البيض النيء، أو الحليب الخام، أو المايونيز، أو الآيس كريم، أو السلع المجمدة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة تبدأ بعد ساعات إلى يومين من تناول الطعام الملوث، في صورة غثيان، وقيء، وآلام في البطن، وإسهال، وحمى، وصداع.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم، خاصة لدى الذين يعانون من ضعف المناعة، مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل.

ولتجنب هذا الخطر يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، بالمضادات الحيوية، والتغذية الخفيفة (بقسماط، وشاي أعشاب غير مُحلى).

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