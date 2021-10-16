السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

أسعار الذهب السبت 16/ 10/ 2021

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

وزير الصحة : انتشار فرق لأخذ عينات للتأكد من انتشار شيغيلا

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

وفيات السبت 16/10/2021

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدخال 8 أطفال مشتبه بتسممهم إلى مستشفى جرش

السبت، 16-10-2021 11:21 ص

أعراض على القدم تدل على سرطان الرئة

How-Serious-Is-Foot-Pain-Caused-by-Sciatica


الوكيل الاخباري - وجد الأطباء أعراضًا على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة.

اضافة اعلان


وثق الأطباء حالات أصبح فيها ألم الكعب العَرَض الوحيد لسرطان الرئة، حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.


يوضح التقرير أن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.


في الممارسة الطبية، هناك حالات اشتكى فيها المرضى من ألم مستمر في الكعب. أثناء الفحص، تم العثور على جلطة فيه. كان هذا هو العَرَض الوحيد لسرطان الرئة.


في مثل هذه الحالات، ينصح الأطباء بمنح نفسك ما يصل إلى أسبوعين لمعرفة ما إذا كان الألم قد اختفى. ومع ذلك، إذا لم يتوقف لفترة طويلة، يجب عليك استشارة الطبيب.


على وجه الخصوص، يجدر الانتباه إلى المشكلة إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يمنعك من ممارسة الأنشطة اليومية، ويزداد الألم بشكل دوري أو يعود، ولا يختفي بعد العلاج في المنزل لمدة أسبوعين. وأيضًا إذا كان المريض يعاني من وخز أو تنميل في القدم.


حذرت صحيفة ديلي إكسبريس من أن سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان. وعادة، قد لا تكون هناك أعراض في بداية المرض. التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
foods-healthy-hair

تحديد نقص 'فيتامين ب 12' من خلال الشعر

lipBalmAddict-1256499056-770x533-1

التشققات في زوايا الشفاه من أعراض أمراض خطيرة

271157_2200-732x549

ما هو أفضل وقت لأكل الموز..في الصباح أو المساء أم وقت الغداء؟

طعام

كيف يؤثر الإفراط في الطعام على جهاز المناعة

ف1

طبيب روسي يتحدث عن عواقب خطيرة لتناول فيتامين شهير

2021_2_15_22_24_11_667

علامة في الأذن تشير إلى نقص في الفيتامين B12