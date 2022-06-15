أعراض غريبة تشير لضرورة التوقف عن الرجيم

الوكيل الإخباري - تحب المرأة الظهور بمظهر جميل ورشيق وأنيق على الدوام، ولهذا تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الحفاظ على وزن صحي وعدم الإنزلاق نحو زيادة الوزن المفرطة التي تجعلها غير قادرة على الإستمتاع بارتداء الملابس.

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وهنا تأتي مسألة الرجيم أو الحمية الغذائية التي تبدأ المرأة بتطبيقها لخسارة أية كيلوجرامات تكتسبها، وذلك خلال فترة محددة بعضها قد يكون قصيراً جداً، بغرض إنقاص الوزن بسرعة. لكن الحميات السريعة والقاسية، وكذلك اعتماد الحميات غير المناسبة لجسم المرأة وحالتها الصحية، يمكن أن تكون له عواقب سيئة تبدأ بإعادة اكتساب الكيلوجرامات المفقودة بعد التوقف عن الرجيم، ولا تنتهي بمضاعفات صحية تتمثل في الدوخة والتعب وصولاً إلى فقدان الوعي في بعض الحالات بسبب قلة الحصول على المواد الغذائية الضرورية للجسم.

وبالعودة للأعراض الخطيرة التي تنذر بشيء خاطئ يحدث في الجسم ويحثك على التوقف عن اتباع الرجيم الذي تقومين به، يشير الموقع الألماني إلى العلامات التالية:



1-عدم تغير الوزن: الحميات السريعة شهيرة بوعودها بخسارة ما لا يقل عن 5 كيلوجرامات في الأسبوع الواحد، وهو أمر غير واقعي كون معظم خبراء التغذية يؤكدون أن خسارة نحو كيلوجرام إلى كيلوجرام ونصف أسبوعياً هو المبدأ الصحي لإنقاص الوزن باتباع حمية مدروسة.

2 - الإحساس ذاته بالملابس: كثير من النساء يلجأن لحيلة قياس الملابس لمعرفة ما إذا كان خسرن الوزن أم لا. ففي حال واصلت الملابس القديمة عدم ملاءمتها لجسمك، فهذا يعني أنك لم تخسري أية كيلوجرامات بعد وبالتالي يجب التوقف عن هذا الرجيم كونه لم يُحدث أية تغييرات مرجوة على الجسم.

3- الشعور الدائم بالجوع: يشير موقع "غوفيمنين" الألماني إلى أن استمرار الإحساس بالجوع بعد فترة من الرجيم، هو مؤشر على وجود مشكلة في الحرق. ما يعني إمكانية اكتساب الوزن بسرعة هائلة بعد التوقف عند الرجيم، وهو ما يعني أيضاً عدم ملاءمة هذا النوع من الرجيم لجسمك، وبالتالي يجب أن تتوقفي عنه حالاً.

4- تعكر المزاج: قد تلاحظين أنك أصبحت في حال مزاجية سيئة في الآونة الأخيرة، ما جعل الأهل والأصدقاء يبتعدون عنك قليلاً. اعلمي إذن أن السبب في ذلك هو الرجيم الذي تتبعين والذي يؤثر سلباً على حالتك النفسية، ويجب التوقف عنه لمنع المزيد من الضرر.



5- الضعف العام: صحيح أن تقليل تناول السعرات الحرارية وتحديد الأصناف الغذائية قد يجعلنا نشعر بالتعب أحياناً، لكن استمرار الضعف العام في الجسم يعني أن الرجيم الذي نتبعه غير مناسب لجسمنا وحالتنا الصحية، وبالتالي علينا التوقف عنه كي لا نخسر الطاقة التي نحتاجها.



6- التفكير بالطعام دائماً: كثيراً ما نعد أنفسنا بمكافأة بعد انتهاء الرجيم، مثل تناول قطعة شوكولاته ضخمة أو وجبة دسمة مع البطاطس المقلية. ما هذه الأفكار سوى نوع من التعذيب الجسدي ومؤشر على ضرورة وقف الحمية الغذائية فوراً، كون الرجيم الصحيح يجعلك تقللين التفكير بالطعام والحاجة إليه.

7- الجوع أفضل من وجبات الرجيم: إن تفضيل البعض للجوع وعدم تناول بعض أصناف الطعام في الرجيم، هو نوع آخر من تعذيب الجسم لا يجب أن تستمري فيه، وبالتالي عليك بالتوقف عن هذا الرجيم فوراً.



8- الشعور بالبرد والرعشة: هل تشعرين بالبرد حتى في فصل الصيف؟ هذا يعني ثمة مشكلة لديك في الدورة الدموية ونقص في مستويات السكر بالدم بسبب الحمية الغذائية غير المناسبة التي تتبعين والتي تحتاجين للتوقف عنها.



9- مشاكل الهضم: الرجيم غير الصحي وغير المناسب يُخلف آثاراً سلبية على الجهاز الهضمي، لجهة زيادة الإصابة بالإسهال أو الإمساك بالتناوب.



10 - الشعور بالإكتئاب: كما هي الحالة المزاجية السيئة، فإن الحميات غير الصحية يمكن أن تنعكس سلباً لجهة الشعور الدائم بالإكتئاب وفقدان الرغبة بعمل أي شيء. في حال شعرت بهذه الأعراض، اعلمي أن جسمك يوجه لك رسالة تحذيرية مفادها "عليك التوقف فوراً عن هذا الرجيم لأنه يؤذيني.



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