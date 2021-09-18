أعراض فرط شحميات الدم ومضاعفاته

الوكيل الإخباري - ماهو فرط شحميات الدم وماهي مضاعفاته، فرط شحميات الدم هو أحد اضطرابات الدهون التي يرتفع بها مستوى الكوليسترول وثلاثيات الغليسريد والبروتينات الشحمية منخفضة الكثافة عن المستوى الطبيعي، ولهذه الحالة الصحية أسباب وأعراض وحتى مضاعفات .

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أعراض فرط شحميات الدم:



1 - حدوث ترسب للدهون في الأنسجة السطحية للجسم وتظهر على الجفون والكوع والركبة والمؤخرة.

2- ترسب الدهون بشكل مكثف في الأوعية الدموية في شبكية العين.

مضاعفات فرط شحميات الدم:

1 - ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التصلبيّة.

2 - ارتفاع الضغط.

3 - محيط الخصر يصبح أكبر.

4 - ارتفاع في ثلاثيات غليسريد في الدم.

5 - انخفاض في قيم البروتينات الشحمية عالية الكثافة.

6 - ارتفاع الغلوكوز في الدم.

أسباب وعوامل خطر فرط شحميات الدم:

1 - الوراثة تلعب دور في الإصابة بفرط شحميات الدم.

2 - فرط شحميات الدم يصيب الرجال قبل الخمسين، والنساء بعد الخمسين.

3 - الأشخاص من العرق الأبيض أكثر عرضة للإصابة بفرط شحميات الدم.

4 - الإصابة بقصور الدرقية.

5 - المتلازمة الكُلائية.

6 - الإصابة المسبقة أمراض الكلى المزمنة.

7 - الإصابة بمرض السكري.

8 - الإصابة بفقد الشهية العصبي.

9 - الإصابة بمتلازمة كوشنغ.

10 - تناول بعض الأدوية ومنها مدرّات البول.



علاج فرط شحميات الدم:

1 - ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية.

2 - الابتعاد عن التدخين .

3 - التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية.

4 - الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف.

5 - الحد من تناول الأطعمة المليئة بالسكريات.

المصدر - هي

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