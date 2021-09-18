السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تبحث رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة

القوة البحرية تشارك بفعاليات الجمعية الملكية للرياضات البحرية

الحكومة تنشر معلومات حول ملكيتها في قطاع الكهرباء

وزير الأشغال يفتتح فعاليات اليوم العلمي المساحي الثاني

البرلمان العربي يرفض أية تدخلات إقليمية أو خارجية بشؤون العراق الداخلية

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

مطالبة بإعفاء المزارعين من القروض

لجنة الاوبئة توضح حول وجود طفرات جديدة لفيروس كورونا

اتحاد المرأة الأردنية يوقع عقود مشاريع مع 8 جمعيات محلية

انتهاء موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية الأحد

السبت، 18-09-2021 03:29 م

أعراض فرط شحميات الدم ومضاعفاته

blood


الوكيل الإخباري - ماهو فرط شحميات الدم وماهي مضاعفاته، فرط شحميات الدم هو أحد اضطرابات الدهون التي يرتفع بها مستوى الكوليسترول وثلاثيات الغليسريد والبروتينات الشحمية منخفضة الكثافة عن المستوى الطبيعي، ولهذه الحالة الصحية أسباب وأعراض وحتى مضاعفات .

اضافة اعلان

 

أعراض فرط شحميات الدم:

1 - حدوث ترسب للدهون في الأنسجة السطحية للجسم وتظهر على الجفون والكوع والركبة والمؤخرة.
2- ترسب الدهون بشكل مكثف في الأوعية الدموية في شبكية العين.

 

مضاعفات فرط شحميات الدم:
1 - ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التصلبيّة.
2 - ارتفاع الضغط.
3 - محيط الخصر يصبح أكبر.
4 - ارتفاع في ثلاثيات غليسريد في الدم.
5 - انخفاض في قيم البروتينات الشحمية عالية الكثافة.
6 - ارتفاع الغلوكوز في الدم.

 

أسباب وعوامل خطر فرط شحميات الدم:
1 - الوراثة تلعب دور في الإصابة بفرط شحميات الدم.
2 - فرط شحميات الدم يصيب الرجال قبل الخمسين، والنساء بعد الخمسين.
3 - الأشخاص من العرق الأبيض أكثر عرضة للإصابة بفرط شحميات الدم.
4 - الإصابة بقصور الدرقية.
5 - المتلازمة الكُلائية.
6 - الإصابة المسبقة أمراض الكلى المزمنة.
7 - الإصابة بمرض السكري.
8 - الإصابة بفقد الشهية العصبي.
9 - الإصابة بمتلازمة كوشنغ.
10 - تناول بعض الأدوية ومنها مدرّات البول.

 

علاج فرط شحميات الدم:
1 - ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية.
2 - الابتعاد عن التدخين .
3 - التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية.
4 - الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف.
5 - الحد من تناول الأطعمة المليئة بالسكريات.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Foot.cramps1.625x488

أسباب تشنجات الأصابع والقدمين ونصائح لعلاجها

77-3

فوائد الليمون للمرأة الحامل

احجيه

فوائد صحية رائعة لألعاب الأحجية و تركيب الصور المقطعة

دماغ

عادتان في نمط الحياة تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

Understanding-Your-Under-Eye-Woes-and-How-to-Treat-Them

3 أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد.. منها تحت العينين

how-to-walk-in-heels-82834-1554392690598-image.700x0c

تحذير من 'الكعب العالي' بعد الإصابة بكورونا.. أضرار مميتة

أخبار متعلقة
دماغ

عادتان في نمط الحياة تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

Understanding-Your-Under-Eye-Woes-and-How-to-Treat-Them

3 أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد.. منها تحت العينين

كولسترل

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار في الدم

foods-providing-low-cholesterol-diet-L2PQTBW-scaled

طريقة سهلة لخفض الكوليسترول دون دواء

knee-pain-main

علامات تحذر من أعراض ارتفاع الكوليسترول.. منها على الركبتين

ماد

كيف تتخلص من دهون البطن العنيدة وتجعلها تختفي؟