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الثلاثاء، 02-03-2021 03:08 م

أعراض كثيرة لنقص الحديد في الجسم.. تعرف عليها

أعراض_نقص_الحديد_في_الجسم


الوكيل الاخباري - من المهم إجراء الفحوص الطبية اللازمة بين الحين والآخر، لأنها تشير إلى حدوث نقص في بعض المغذّيات وخصوصاً الحديد. ومن الممكن التعرف على هذه المشكلة من خلال بعض الأعراض، والتي من أبرزها:

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- انخفاض ضغط الدم.

- الرغبة في تناول بعض الأصناف غير الصالحة للأكل كالطين والفحم.

- قصر النفَس.

- الألم في الصدر.

- التهاب اللسان.

- تكسّر الأظافر.

- تساقط الشعر.

- الالتهابات المتكررة.

- ألم الرأس.

- الدوار.

- برودة اليدين والقدمين.

- التعب المزمن.

- شحوب لون البشرة.

- الضعف العام.

- ارتفاع معدل نبضات القلب.

- النقص في الشهية.

- الشعور بالتنمّل وعدم الارتياح في الساقين والفخذين.


كما من الممكن أن يسبّب نقص الحديد بعض المشاكل الصحية، ومن أبرزها ضعف جهاز المناعة وعدم انتظام درجة حرارة الجسم وضعف الأداء الجسدي والذهني، فضلاً عن الاضطرابات في المعدة والأمعاء. وقد تدوم هذه الأعراض لسنوات قبل أن يتمكن الأشخاص من تحديد سببها الحقيقي.


وغالباً ما تظهر هذه المشكلة لدى النساء الحوامل والأشخاص النباتيين وأولئك الذين يعانون من قصور الجسم فيما يتعلق بامتصاص المغذيات.

 

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