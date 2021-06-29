الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 03:49 م

أعراض نزف عروق الدوالي وطرق اسعافه

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الوكيل الإخباري - تحتوي أوردة الساقين السطحية صمامات (دسامات) لضمان عودة الدم الوريدي إلى القلب (بعد أن تنتهي تغذية الدم الشرياني لخلايا الساقين بالأوكسجين والعناصر المغذية)، ذلك لأن رجوع الدم من الساقين يكون بعكس اتجاه الجاذبية الأرضية ، فإذا تعطل واحد أو أكثر من هذه الصمامات لسبب أو آخر، تجمع الدم في هذه الأوردة، التي تنتفخ مشكلة الدوالي (راجع مقالنا عن دوالي الساقين).

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* أعراض نزف الدوالي وعلاماته
1- نزف خارجي غزير، ويكون الدم قاتما داكن الحمرة.
2- إذا لم يتم إسعاف المريض بسرعة، تحصل صدمة نقص حجم الدم بكل أعراضها، التي قد تنتهي بفقدان الوعي.

 

* خطوات الإسعاف
1- مدد المصاب على ظهره، وارفع ساقه المصابة إلى الحد الأقصى الممكن.
2- إذا كان المريض مصابا بالصدمة، فطبّق عليه خطوات الإسعاف الضرورية (بما في ذلك إنعاش القلب والرئتين إن احتاج الأمر).
3- اكشف عن منطقة الإصابة، واضغط مباشرة على منطقة النزف بعد تغطيتها بضمادة أو قطعة قماش نظيفة، بحيث يكون الوريد النازف محصورا بين أصابعك وعظم الساق (الشظية).
4- انتظر 10- 15 دقيقة حتى يخف النزف، ثم انزع كل الثياب (كالجوارب) أو الرباطات التي تغطي الجلد في موضع الإصابة.
5- ضع رفادة عريضة على الجرح، ولف حولها عصابة (يفضل أن تكون من نسيج مطاطي مرن)، وشدها شدا كافيا يكفل وقف تدفق الدم، على ألا يكون الشد عنيفا بحيث يقطع التروية الشريانية عن الساق.
6- إذا بقي النزف وصارت الضمادة مبللة بالدم، فلا تحاول نزعها لتبديلها، ولكن ضع فوقها ضمادة ثانية وقم بلفها كالأولى.
7- أبقِ الساق مرفوعة حتى وصول سيارة الإسعاف ونقل المصاب للمستشفى.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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