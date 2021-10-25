أعراض نقص الزنك في الجسم

الوكيل الإخباري - يعتمدُ الأطباء في تشخيص نقص الزنك على الأعراض التي تظهر على الشخص، وكذلك عن طريق فحص الدم والبول، ولكن قد لا تُظهر هذه الفحوصات حالة الزنك في الجسم بشكلٍ دقيق.

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إلّا في الحالات المتقدّمة من نقصه، ويُعدُ النجاح في العلاج التجريبي؛ أي عن طريق إعطاء المكملات الغذائيّة للزنك دليلاً كافياً على المعاناة من نقصه، حيث يَظهر تحسنٌ سريعٌ في مظهر الجلد خلال 72 ساعة من العلاج .

أعراض نقص الزنك الشائعة

1- فقدان الشهية.

2- انخفاض معدل سرعة النمو.

3- الضعف في أداء وظائف الجهاز المناعيّ.

4- التشوّه في شكل الأظافر.

5- فقدان حاستي الشم والتّذوق أو ضعفهما.

6- خشونة الجلد أو ظهور الطفح الجلدي.

أعراض نقص الزنك الحاد

1- فقدان الوزن غير المبرّر.

2- الشعور بالخمول.

3- الإسهال.

4- خلل التذوّق والإحساس بطعم معدني.

5- تساقط الشعر.

6- الضعف في عملية التئام الجروح.

7- تأخر البلوغ. المشاكل المناعية الخطيرة.

8- فقدان الرؤية الليليّة.

9- الطّفح الجلدي حول الفم.

10- الإصابة بعدوى الجلد، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية.

11- تشققات الشفاه أو تقشيرها.

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