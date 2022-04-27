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الأربعاء، 27-04-2022 03:35 م

أعراض نوبات الهلع لا تستهيني بها

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الوكيل الإخباري - نوبات الهلع هي مشاعر مفاجئة وغير معقولة بالخوف الكبير والقلق، تسبب أعراضاً جسدية مثل تسارع ضربات القلب والتنفس السريع والتعرّق. ويصبح بعض الأشخاص خائفين للغاية من هذه النوبات، لدرجة أنهم يصابون باضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق.

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أسباب نوبات الهلع
لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأشخاص بنوبات الهلع أو الإصابة باضطراب الهلع، حيث يلعب الدماغ والجهاز العصبي أدواراً رئيسية في كيفية إدراككِ ومعالجتكِ للخوف والقلق. إنما يزداد خطر إصابتكِ بنوبات الهلع وفقاً للعوامل التالية:
1-التاريخ العائلي: غالباً ما تكون اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطرابات الهلع وراثية في العائلات.
2-مشاكل الصحة العقلية: الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو غيرها من الأمراض العقلية هم أكثر عرضة لنوبات الهلع.

 

أعراض نوبات الهلع

تحدث نوبات الهلع فجأة ودون سابق إنذار، ولا توجد طريقة لوقف نوبة الهلع بعد أن تبدأ، فعادة ما تبلغ الأعراض ذروتها في غضون 10 دقائق بعد بدء النوبة، وتختفي بعد فترة وجيزة. وتشمل أعراض نوبات الهلع ما يلي:
-ألم صدر.
-قشعريرة.
-الإحساس بالاختناق أو الاختناق.
-صعوبة في التنفس.
-الخوف من فقدان السيطرة.
-الشعور وكأنك ستموتين.
-شعور شديد بالرعب.
-غثيان.
-التعرق.
-وخز أو تنميل في أصابع اليدين أو القدمين.

 

سيدتي

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