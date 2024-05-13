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الإثنين، 13-05-2024 01:48 م

أعراض وأسباب متلازمة مخرج الصدر

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الوكبل الإخباري - قالت الجمعية لطب العظام وجراحات الحوادث إن متلازمة مخرج الصدر (Thoracic Outlet Syndrome) هي حالة مرضية تحدث عندما تنضغط الأعصاب والأوعية الدموية عند الفتحة العلوية للصدر.

ثلاثة أنواع
وأوضحت الجمعية أن متلازمة مخرج الصدر تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي:
- عصبية: وفيها تتعرض الضفيرة العضدية للانضغاط
- وريدية: وفيها يتعرض الوريد تحت الترقوة للانضغاط
- شريانية: وفيها يتعرض الشريان تحت الترقوة للانضغاط

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الأسباب
وقد ترجع متلازمة مخرج الصدر إلى الأسباب التالية:
- عيوب خلقية مثل وجود بنيات نسيج ضام غير عادية بين البنيات العظمية في منطقة الرقبة أو وجود ضلع عنقي زائد
- الوضعية الخاطئة للترقوة بعد التعرض للكسر
- التندب الناتج عن الإصابة أو العلاج الإشعاعي
- أنماط الحركة المتكررة (خصوصا الوظائف والرياضات، التي يتم فيها رفع الذراعين فوق الرأس بشكل متكرر أو لفترة زمنية طويلة)
- وضعيات القوام الخاطئة


الأعراض
وتتمثل أعراض متلازمة مخرج الصدر في الشعور بالألم والوخز والتنميل والشعور بالثقل في الذراع واليد ومظاهر الشلل وانخفاض الحساسية للمس.
كما تشمل الأعراض أيضا ضعف العضلات والتورم وشحوب وبرودة اليد وضعف النبض في الذراع المصابة.


سبل العلاج
وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج بالوقت المناسب. وفي الحالات البسيطة يتم الاعتماد على العلاج الطبيعي ومسكنات الألم.
أما الحالات الشديدة فتستلزم الجراحة؛ حيث يحاول الجراح تحرير الأعصاب أو الأوعية المتعرضة للانضغاط.

 

 

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