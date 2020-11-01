أعراض وعلامات تشير الى نقص الحديد في جسمك

الوكيل الاخباري - من المعروف ان نقص الهيموغلوبين في الجسم له تأثير كبير وخطير، فهو يمنع الأنسجة والعضلات من الحصول على كمية كافية من الأوكسجين لتتمكن من العمل بفعالية، ما يؤدي إلى فقر الدم.

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وفي هذا السياق، أشار موقع "هيلث أونلاين" الى أنه على الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقر الدم، إلا أن الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعا حول العالم، مرجعا أسبابه إلى تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية.



وأورد الموقع مجموعة من العلامات والأعراض المهمة التي يجب الانتباه إليها لأنها تشير لنقص الحديد في الجسم، وبالتالي يصبح الجسم بحاجة للعلاج.



ولفت الى ان الشعور بالتعب الشديد والارهاق هو أكثر أعراض نقص الحديد شيوعا، حيث يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد من انخفاض الطاقة إلى جانب الضعف أو صعوبة التركيز.



ويلاحظ الاطباء شحوب في لون بشرة مرضى نقص الحديد وذلك لأن الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء يعطي لونه الأحمر للبشرة، لذا فإن المستويات المنخفضة أثناء نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارا، لهذا السبب يمكن أن تفقد البشرة لونها الصحي أو دفئها لدى الأشخاص المصابين بنقص الحديد في الجسم.



يعاني أغلب المرضى أيضا ضيق في التنفس حيث يمكّن الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما تكون مستوياته منخفضة بسبب نقص الحديد، ستصبح كمية الأوكسجين منخفضة ايضا، لذلك لن تتلقى العضلات ما يكفي من الأوكسجين للقيام بالأنشطة العادية ويسبب ضيق التنفس.



وقد يكون الصداع والدوخة علامة على نقص الحديد، وقد يعني نقص الهيموغلوبين عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وخلق الضغط.

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