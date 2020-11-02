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الإثنين، 02-11-2020 02:48 م

أعراض يسببها تناول الشاي والقهوة بكثرة

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الوكيل الإخباري _ يعد تناول كوب من الشاي أو القهوة روتين يومي للعديد من الاشخاص الا ان الإفراط في تناول الكافيين وزيادة الجرعات قد يؤدي إلى ظهور العديد من الآثار الجانبية غير الصحية على الجسم ، ومن ابرز هذه الاثار :

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1- الإعياء
يؤدي تناول الجرعات العالية من الشاي والقهوة إلى زيادة ضربات القلب، وصعوبة التقاط الأنفاس .

 

2- الأرق
تسهم الجرعات العالية من الكافيين في زيادة فرص الإصابة بصعوبة النوم، وذلك لأن الكافيين يجعل العقل متيقظًا لمدة من 3 إلى 5 ساعات إضافية.

 

3- فقدان الطاقة
يعتقد البعض أن الكافيين مفيد في الحصول على دفعة جيدة من الطاقة، خاصًة خلال الصباح، لكن هذا غير صحيح، لأنه يكسر الحديد في الدم، وبالتالي صعوبة وصول أكبر دفعة من الدورة الدموية إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالكسل وفقدان الطاقة.


4- حموضة المعدة
وذلك لأن الكافيين يسهم في رفع مستويات حمض المعدة إلى المريء، ما يجعلك تعاني من حرقة الصدر وألم في منتصف الصدر ومرارة في الحلق

 

5- الغثيان
من الشهير عن الكافيين خاصًة القهوة بأنواعها، أنها تتسبب في الإصابة بألم المعدة أو الغثيان، والذي يصاحبه الإسهال.

6- التوتر والقلق
يحفز الكافيين من ارتفاع مستويات هرمون الكوريتزول، المسؤول عن الشعور بالإجهاد .

 

7- الجفاف

 

 

المصدر : الكونسلتو 

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