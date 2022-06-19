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الأحد، 19-06-2022 10:48 ص

أعشاب تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم

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الوكيل الإخباري - إذا كنت مصاباً بداء السكري، فإن جسمك غير قادر على استخدام أو إنتاج هرمون الأنسولين، وهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات السكر بالدم في نطاق صحي.

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لذلك من أجل تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بالدم، يجب تجنب الأطعمة غير الصحية، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، بجانب استخدام الأعشاب التي تساهم في خفض مستويات السكر بالدم.

  أعشاب تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم:


1 . إكليل الجبل
إكليل الجبل هو الذي يعطي الحساء والكاري رائحة لذيذة، ولا يساعد إكليل الجبل في تقليل وزنك فحسب، بل يحافظ أيضاً على انخفاض مستويات السكر لديك، كما يساعد في السيطرة على الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد في الجسم.


2 . الجينسنغ
الجينسنغ الذي لطالما كان جزءاً لا يتجزأ من الطب الشرقي، له خصائص عالية في تعزيز المناعة، ومضاد لمرض السكري أيضاً، ويقلل معدل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم، كما يحفز الجينسنغ إنتاج البنكرياس للأنسولين.
 
3 . عشبة الجورمار
تم استخدام هذه العشبة في علاجات السكري بالهند، وتحتوي على أحماض الجمنازيوم، التي تمنع براعم التذوق على اللسان من الاستجابة للأطعمة الحلوة، وهذا يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر، كما يساعد أيضاً في إزالة الجلوكوز الزائد من مجرى الدم.


4 . الميرمية
تساعد الميرمية في خفض مستويات السكر بالدم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، وإن تضمين المريمية في النظام الغذائي يعزز إفراز الأنسولين، ويساعد في إدارة مرض السكري.

5 . الصبار
يحدث العديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري نتيجة التهاب في الجسم، والصبار يعالج عسر الهضم، ويقلل الالتهابات في الجسم.
يمكنك تناول مكملات الصبار أو العصير المحضر من أوراق هذا النبات، وقد يساعد هذا الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، أو داء السكري من النوع 2، على خفض نسبة السكر في الدم.


6 . الزنجبيل
تم علاج مرض السكري باستخدام هذه العشبة العطرية، التي تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتساعد في زيادة إفراز الأنسولين.

 

زهرة الخليج

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