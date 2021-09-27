أعشاب طبيعية أثبتت فوائدها في تعزيز الصحة

الوكيل الإخباري - على مدى قرون عدة، تم استخدام الأعشاب لفوائدها في مقاومة علامات الشيخوخة.

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وقد أثبتت الأبحاث أهمية إضافتها إلى نظامنا الغذائي، وهناك خمسة أعشاب أوردتها مجلة «وومنز وورلد» لدورها في تعزيز الصحة، استناداً إلى نتائج أبحاث مختلفة، وهي: زيت الزعتر لتعزيز المناعة، وكوب شاي بالنعناع لعلاج الشعور بالتعب، والمريمية لتجنب شيخوخة الدماغ، وأكليل الجبل لمنع تساقط الشعر، ورشة بقدونس لتقوية العظام.

المصدر - البيان