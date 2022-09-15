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الخميس، 15-09-2022 04:06 م

أعشاب طبيعية لعلاج الاكتئاب

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الوكيل الإخباري - الاكتئاب هو اضطراب مزاجى خطير تتراوح أعراضه من خفيفة إلى منهكة وقد تهدد الحياة، ويتطلع بعض الأشخاص إلى التعامل مع الاكتئاب باستخدام العلاجات العشبية، بدلاً من الأدوية التى يصفها الطبيب، وقد أظهرت بعض الأعشاب والزيوت الأساسية والمكملات آثارًا واعدة للأشخاص المصابين بالاكتئاب.

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ومن هذه الأعشاب


1 - الجينسنج
يأتي هذا المكمل من جذور نبات الجنسنج الأمريكي أو الآسيوي، والجينسنج السيبيري والآسيوي والإليوثرو نباتات مختلفة بمكونات نشطة مختلفة، واستخدم ممارسو الطب الصيني الجينسنج منذ آلاف السنين لمساعدة الناس على تحسين الوضوح الذهني والطاقة وتقليل آثار الإجهاد، ويربط الباحثون هذه الخصائص من الجنسنج بالحافز الذي يمكن أن يحدث مع الاكتئاب.


2 - البابونج
تظهر النتائج أن البابونج ينتج راحة أكبر من أعراض الاكتئاب من العلاج الدوائي ومن الضروري إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد الفوائد الصحية للبابونج في علاج أعراض الاكتئاب.


3 - زيت اللافندر
زيت اللافندر هو زيت أساسي شائع وعادة ما يستخدم الناس زيت اللافندر للاسترخاء وتقليل القلق واضطرابات المزاج، وله إمكانات كبيرة في تقليل القلق وتحسين النوم.


4 - الزعفران
تشير بعض الدراسات إلى استخدام الزعفران كإجراء آمن وفعال للسيطرة على أعراض الاكتئاب، وقد تساعد المزيد من الأبحاث في تأكيد الفوائد المحتملة للزعفران للأشخاص المصابين بالاكتئاب، ويحتاج العلماء أيضًا إلى فهم أي آثار ضارة محتملة بشكل أفضل.


تشمل أعراض الاكتئاب:
-مشاعر الحزن أو اليأس
-الإحباط والتهيج
-فقدان الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة التي عادة ما توفر المتعة
-مشاكل النوم ، سواء أكان ذلك بسبب كثرة النوم أو الأرق
-إعياء

 

اليوم السابع 

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