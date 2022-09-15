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الخميس، 15-09-2022 12:05 م

أغذية تؤثر سلبا على مفعول الأدوية

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الوكيل الإخباري - حذرت البروفيسورة الألمانية بيترا تورمان من أن بعض الأغذية قد تؤثر سلبا على مفعول بعض الأدوية.

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على سبيل المثال قد يؤثر تناول الجريب فروت سلبا على مفعول حاصرات قنوات الكالسيوم، التي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعقار الربو "الثيوفيلين".

 

و أن المواد المرة في الجريب فروت يمكن أن تُضعف تأثير الإنزيمات، ومن ثم تفكيك المواد الفعالة في الكبد، ما يؤدي إلى زيادة مفعول المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم تصبح الجرعة زائدة عن الحد.

وأضافت تورمان أن تناول العرقسوس بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر بالسلب على مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.

كما أن منتجات الألبان تتعارض مع المواد الفعالة من مجموعة التتراسيكلين؛ حيث قد يمنع الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان امتصاص الجسم للمواد الفعالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والكولا مع بعض الأدوية مثل الفلوروكينولونات، إلى الأرق ويسرّع ضربات القلب.

 

 

العين الإخبارية 

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