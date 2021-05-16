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الأحد، 16-05-2021 03:23 م

أغذية تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي

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الوكيل الاخباري - يتعين على جسم الإنسان بشكل طبيعي أن يقاوم بقوة البكتيريا والجراثيم والفيروسات التي تدخل إليه بعدة طرق، سواء من خلال الأطعمة التي نتناولها أو من خلال الهواء الذي نتنفسه.

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ويحتاج الجسم العديد من العوامل التي تجعل نظام المناعة لديه قويا وقادرا على مكافحة مختلف أنواع العدوى، وبحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، يعد النظام الغذائي الصحي أهم وأبرز تلك العوامل.

 

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي الأطعمة المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات لمحاربة البكتيريا الضارة والعوامل المسببة للمرض.

وتشمل أبرز الأغذية والأطعمة التي يمكنها محاربة البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وتتمتع بقدرة قوية على محاربة الأمراض والالتهابات البكتيرية، ما يلي:


- العسل:

من المعروف أن العسل يتمتع بخصائص قوية وفريدة تجعله مضادا للالتهابات والبكتيريا، فهو مفيد في علاج التهابات الحلق ويستخدم كعلاج طبيعي لتقرحات الفم، ويستخدم أيضا في التعامل مع الجروح والحروق، ويمكن خلطه مع الماء الساخن والليمون كمشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم ومحاربة الجراثيم والحث على النوم.


- الكركم:
يحتوي الكركم على خصائص مذهلة مضادة للأكسدة ومطهرة ومضادة للميكروبات، والتي تساهم في قتل أي نوع من الجراثيم والبكتيريا بشكل طبيعي، وهو من أفضل أنواع البهارات للتعامل مع الالتهابات الجرثومية.


- الزنجبيل:
الزنجبيل من الأطعمة الأخرى التي تساعد في مكافحة الجراثيم والبكتيريا، إذ يساعد تناول كوبا من شاي الزنجبيل في قتل البكتيريا المسببة للعدوى، ويحتوي الزنجبيل على مجموعة من المركبات الكيميائية تسمى سيسكيتربين المعروفة بكونها تقضي على الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.


- الأناناس:

تشمل فوائد الأناناس أيضا محاربة البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وتعد الغذاء المذهل المضاد للبكتيريا الذي يساعد في مكافحة البكتيريا الضارة الموجودة في الفم والحلق، علاوة على ذلك، فإن عصير الأناناس الطازج علاج منزلي معروف لتقليل التهاب الأنف والجيوب الأنفية.


- اللبن الرائب:
لا يحافظ اللبن الرائب على صحة الأمعاء فحسب، بل يتم استهلاكه أيضا لتهدئة المعدة ومحاربة البكتيريا، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب في قتل الجراثيم التي تسبب التهاب الزائدة الدودية والإسهال والدوسنتاريا، ويحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك التي تعد من البكتيريا الجيدة التي تساعد في مكافحة جميع أنواع العدوى.


ولا تقتصر القائمة على هذه الأطعمة فقط، بل تعتبر فاكهة المانغو والجزر أيضا من أفضل أنواع الفاكهة التي تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وكذلك الثوم أيضا الذي يحتوي على مركب وقائي طبيعي يسمى الأليسين علاجا طبيعيا مفيدا للحفاظ على الصحة ومحاربة العديد من الأمراض.

 

سبوتنيك

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