الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تصادم 3 مركبات بالمدينة الرياضية ولا إصابات - صور

الثلاثاء، 19-04-2022 02:31 م

أغذية تعيق امتصاص الكالسيوم

200929070114893_كالسيوم


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأغذية تُعيق امتصاص الكالسيوم مثل المحتوية على حمض الأكساليك Oxalic acid، مثل السبانخ، والسلق، والعديد من أصناف الشاي الأسود.


وأضافت الجمعية أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الأغذية المحتوية على حمض الفيتيك Phytic acid مثل الأطعمة الغنية بالألياف، خاصة في الطبقات الخارجية من الحبوب مثل الذرة والأرز والفاصولياء.

وأكدت أن نقص الكالسيوم في الجسم يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام وضمورها وتخلخل الأسنان.


ولتجنب هذه المخاطر، يجب إمداد الجسم بالكالسيوم بمعدل 1200 ملغرام يومياً، بتناول أغذية غنية به مثل منتجات الألبان، والخضروات، من بروكلي وكرنب وجرجير، والمياه المعدنية.


ولمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، يجب إمداده بفيتامين "د" بالتعرض لأشعة الشمس  وتناول الأغذية الغنية به الأسماك الدهنية مثل السلمون، والرنغة، والماكريل، وزيت السمك، وصفار البيض.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
59eff3fb-b311-4393-9615-5b0a4bf565e0_16x9_1200x676

سر تخبئه الملصقات على الفواكه.. ماذا تعني؟

أطعمة-تزيد-المناعة-عند-الأطفال

كيف تعززين مناعة طفلك في سنوات عمره الأولى

tbl_articles_article_19089_9733e4c9071-5485-4c93-8709-3d4199052c64

سلوكيات التغذية الخاطئة تزيد وزن الطفل مبكراً

shutterstock_1878518305_h1

ضعف حاسة الشم قد يكون عارضا رئيسيا للاصابة بأحد انواع الأورام السرطانية

issue48_sunscreen_starter_

أشهر 8 خرافات عن واقيات الشمس

666

لرمضان أكثر صحة.. إليك مضار القلي وطرق تجنبه

أخبار متعلقة
newsitem_news_2920_335

جربي هذه النصائح للتخلص من الصداع خلال الصيام

Screenshot-2022-03-24-at-18-19-12-طرق-سحرية..-لتنظيف-القولون-من-السموم

طرق سحرية لتنظيف القولون في رمضان

27412D6F-EBCE-4A30-B80A-0FBC1FEE349E

أضيفوا هذه الأطعمة الغنية بالماء الى الوجبات الرمضانية

و

ست نصائح ذهبية لسحور صحي

برر

تعرف على فوائد نبتة البردقوش

الصيام-صحة-الخبر-780x470

بعد أيام من الصيام.. هذا ما يحدث للجسم