أغذية ضرورية لمحاربة الشيخوخة.. احرص على تناولها

الوكيل الإخباري _ يعمل تناول الفواكه والخضروات متعدّدة الألوان المليئة بمضادّات الأكسدة، مثل الخضروات الورقيّة الخضراء، والبندورة شديدة الاحمرار، والتّوت الأزرق، والجزر، والعنب الأحمر على منح الجسم ما يحتاجه لمحاربة الشيخوخة.





ويجب أن يهدف الفرد إلى تناول ما يتراوح بين 5 إلى 9 حصص من الفواكه والخضروات يوميّاً، كما يجب تناول حوالي 3 حصص يوميّاً من الحبوب الكاملة، مثل الأرز البنيّ، والقمح الكامل، والشّوفان الكامل، والكينوا وغيرها من الحبوب الكاملة. والتي تُخفّض من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السّكري من النّوع الثّاني وغيرها.

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كما يجب تناول الأسماك الدّهنية للحصول على الأوميغا-3، والذّي يخفّض من خطر الإصابة بأمراض القلب والسّكتة الدّماغيّة والزهايمر. والحليب ومنتجاته منخفضة الدّسم المدعّمة بفيتامين د لخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام ، والحفاظ على مستويات طبيعيّة للكوليسترول وخفض فرصة الإصابة بأمراض القلب.

ومن الضروري تناول المكسّرات، مثل اللوز والجوز، والبقوليّات، كالعدس، لدورهم في محاربة الشيخوخة.



فيما ينصح بخفض تناول الدّهون المشبعة واللحوم مرتفعة الدّهن والحليب ومنتجاته كاملة الدّسم والسّكريّات والملح. للحصول على حمية صحيّة تخفّض من خطر الإصابة بالأمراض التي ترتفع نسبها في كبار السن.





