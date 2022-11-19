أغرب 6 أعراض للسرطان

الوكيل الإخباري-تعتبر الكتل غير العادية والسعال المستمر والصداع هي العلامات التحذيرية للسرطان التي يطلب منك الأطباء الانتباه لها، لكنها ليست المؤشرات الوحيدة على الإصابة بالسرطان، إذ أن هنالك العديد من العلامات الغير معروفة لهذا المرض الخطير.



قال كاريس بيتس، كبير مديري المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، لصحيفة ديلي ميل، إن هنالك العديد من المؤشرات الغير معروفة لأكثر من 200 نوع من السرطان.



وكشف بيتس عن أهم 6 علامات غريبة يمكن أن تكون دليلاً على الإصابة بالسرطان، على النحو التالي:



البراز العائم

قد يكون البراز العائم علامة تحذير مبكرة لسرطان البنكرياس. على الرغم من أن الأمر يبدو غريباً، إلا أن الأورام يمكن أن تسد قنوات البنكرياس مما يوقف الإطلاق الشامل للإنزيمات والصفراء التي تكسر الأطعمة الدهنية. وبدون هذا التفاعل الداخلي، يمكن أن يصبح البراز دهنياً ويطفو في المرحاض.



ومع ذلك فإن البراز العائم لا يمثل بالضرورة مؤشراً على سرطان البنكرياس، فقط يكون أيضاً علامة على التليف الكيسي ومرض الاضطرابات الهضمية.



سماع الأصوات







يمكن أن يكون سماع أصوات عشوائية، أو حتى أصوات فعلية، من أعراض أمراض الصحة العقلية. ولكنه يمكن أن يدل على الإصابة بالسرطان أيضاً. يمكن أن تحدث الهلوسة السمعية بسبب أورام المخ السرطانية والحميدة.



يمكن أن يحدث هذا إذا كان الورم موجوداً في الفص الصدغي، وهو جزء الدماغ الذي يعالج الصوت ويفهم اللغة ويشفر الذاكرة. يمكن أن تحدث الهلوسة أيضاً إذا ضغط الورم على عصب يرسل إشارات من الأذن إلى الدماغ.



تغيرات في أظافر الأصابع

قد تكون الخطوط الزرقاء أو البنية أو السوداء تحت الأظافر مؤشراً على الإصابة بسرطان الجلد. كما أن التغيير في شكل الأظافر يمكن أن يدل على سرطان الرئة، في حين تدل الأظافر الشاحبة على الإصابة بسرطان الكبد.



فقدان التوازن







قد يكون سقوط الأشياء من اليدين وفقدان التوازن، علامة أخرى على الإصابة بسرطان الدماغ، على الرغم من أن هذا الأمر قد يرتبط عادةً بالخرف.



إذا تشكل ورم على جذع الدماغ، حيث يتصل الدماغ بالحبل الشوكي، فقد يتسبب ذلك في أن يفقد المريض توازنه ويواجه صعوبة في المشي، وهذا لأن الورم يقطع الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم.



فقدان الاهتمام بالهوايات

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتخلى عن هواية ما، سواء كانت العزف على آلة موسيقية أو أن نكون جزءاً من فريق رياضي، لكن فقدان الاهتمام بهوايتك المفضلة فجأة قد يكون أيضاً علامة على الإصابة بسرطان الدماغ.



في دراسة بريطانية، أفاد مرضى سرطان الدماغ بأنهم أقل اهتماماً بممارسة الأنشطة، فضلاً عن عدم اهتمامهم بعلاقاتهم ووظائفهم وهواياتهم.



التعرق المفرط







التعرق المفرط عندما يكون الجو حاراً أو أثناء ممارسة الرياضة أو المرض أمر طبيعي. ولكن إذا كنت تتعرق بشكل مفرط خلال النوم ليلاً، فقد يكون ذلك علامة على العديد من الحالات، بما في ذلك انقطاع الطمث والقلق وانخفاض نسبة السكر في الدم، كما أنه يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان.



تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن التعرق المفرط يمكن أن يكون علامة على سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وورم الظهارة المتوسطة وسرطان العظام وحتى سرطان الكبد. وذلك لأن التغيرات في مستويات الهرمونات يمكن أن تسبب التعرق والهبات الساخنة وبعض أنواع السرطان يمكن أن تغير مستويات الهرمونات في الجسم.



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