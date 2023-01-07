أفضل أنواع العصائر وأكثرها فائدة لجسم الإنسان

الوكيل الإخباري-قالت الطبيبة الروسية الأخصائية في التغذية، ريما مويسينكو، إن عصير الرمان، وخاصة إذا تم تحضيره في البيت، هو أفضل أنواع العصائر وأكثر فائدة لجسم الإنسان لما يحتوي عليه من خصائص.

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وأوضحت مويسينكو أن عصير الرمان هو أحد المواد الغذائية التي تجعل الجسم يكتسب مناعة طبيعية، فهو غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، وله أيضا تأثير مفيد على عمل الأمعاء، حيث يتم تكوين جزء كبير من الخلايا المناعية.



واعتبرت أن عصير الرمان هو الأكثر فائدة مقارنة بباقي العصائر، خاصة لجهاز المناعة، وهو يعمل أيضا على تحسين وظيفة الأمعاء، حيث يتم توفير 80% من الخلايا من أجل إنتاج الاستجابة المناعية.



وفقا لأخصائية التغذية، فإن استخدام عصير الرمان يزود الجسم بطاقة، من خلال التأثير بزيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم.



ويرفع عصير الرمان من مستوى الهيموغلوبين في الدم ويساعد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي غالبا ما يتم اكتشافه لدى الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجسم، ويرجع ذلك إلى فيتامين سي والتربينات والنحاس والحديد في عصير الرمان.





روسيا اليوم