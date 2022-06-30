السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 02:35 م

أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم على مدار اليوم

6442041-1596938796


الوكيل الإخباري - مُشكلة تراكم الدهون من المشاكل الشائعة التي يعاني منها كثير من السيدات، وسواءً كان تراكم الدهون في كل الجسم أو مناطق معينة بالجسم مثل منطقتي البطن والأرداف، فإنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحيّة والتي يمكننا تلافيها بطرق عديدة.

اضافة اعلان

 

ويتطلب حرب الدهون في الجسم ضبط تناول الطعام، وكذلك القيام بالتمارين الرياضية أو القيام بالمجهود لحرق الدهون بالجسم، ولكن يلعب التوقيت فرقًا في عملية حرق الدهون.

 

أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم 

 

1-الصباح الباكر
يعد الصباح الباكر من أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم، إذ إن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار يساهم في إسراع عملية حرق الدهون، وزيادة مستويات الطاقة، وتحضير الجسم لحرق الدهون طوال اليوم.

 

2-فترة النهار
يتحرك الجسم حلال النهار بصورة كبيرة وخاصةً مع حرارة الشمس. أما في المساء فيقل حرق الدهون، لذلك فمن المحبذ الامتناع عن تناول الأطعمة في فترة المساء، حيث تقول العديد من الدراسات أن اتباع حمية غذائية فعّالة يتطلب الامتناع عن تناول الأطعمة بعد الساعة الثامنة مساءً. ولهذا يجب تناول وجبة الإفطار مبكرًا بحيث لا تتعدى الساعة العاشرة صباحًا، وتكون وجبة الغذاء في الساعة الثانية ظهرًا، ووجبة العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً.

 

3-موسم الصيف
على صعيد المواسم الأربعة فإن موسم الصيف هو الموسم الذي تزداد فيه نسبة حرق الدهون؛ لأن كثير من الأشخاص يميلون للكسل والراحة في موسم الشتاء ممّا يعني حركة أقل وحرق دهون أقل.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62be92b24c59b744d8439984

طبيب روسي يحدد ثلاثة أخطاء قاتلة للمصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم

tbl_articles_article_28535_873c54dcaec-a146-43e0-a1f8-b5652b5eaf8c

ما هي أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم؟

tbl_articles_article_27747_3713924bd5b-1405-4106-a59c-70e3fab16e5a

ما هي وضعية الجنين الصحيحة قبل الولادة؟

blg-post_5e5e96ad7181c

تمارين رياضية قد تخفض الكوليسترول الضار في الجسم

shutterstock_1521684860-1-780x470

أعراض نقص الفسفور

2019_8_7_17_48_51_815

4 فوائد لتناول الأطعمة الخالية من الغلوتين

أخبار متعلقة
127991

فوائد الجري في الصباح الباكر

سرطان

سرطان الجلد.. هذه العلامة دليلك للكشف المبكر

ض

6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف

بروتين-نباتي-للرجيم

الجسم لا يمتص جيداً البروتين النباتي بديل اللحم

3b0d92d1-d562-4713-9ab9-73c2d9c03d35

مشروب المتة.. طعم لذيذ وفوائد لا تحصى

ص

الكشف عن سبب زيادة الشعور بالصداع في الصيف