أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم على مدار اليوم

الوكيل الإخباري - مُشكلة تراكم الدهون من المشاكل الشائعة التي يعاني منها كثير من السيدات، وسواءً كان تراكم الدهون في كل الجسم أو مناطق معينة بالجسم مثل منطقتي البطن والأرداف، فإنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحيّة والتي يمكننا تلافيها بطرق عديدة.

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ويتطلب حرب الدهون في الجسم ضبط تناول الطعام، وكذلك القيام بالتمارين الرياضية أو القيام بالمجهود لحرق الدهون بالجسم، ولكن يلعب التوقيت فرقًا في عملية حرق الدهون.

أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم

1-الصباح الباكر

يعد الصباح الباكر من أفضل أوقات حرق الدهون بالجسم، إذ إن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار يساهم في إسراع عملية حرق الدهون، وزيادة مستويات الطاقة، وتحضير الجسم لحرق الدهون طوال اليوم.

2-فترة النهار

يتحرك الجسم حلال النهار بصورة كبيرة وخاصةً مع حرارة الشمس. أما في المساء فيقل حرق الدهون، لذلك فمن المحبذ الامتناع عن تناول الأطعمة في فترة المساء، حيث تقول العديد من الدراسات أن اتباع حمية غذائية فعّالة يتطلب الامتناع عن تناول الأطعمة بعد الساعة الثامنة مساءً. ولهذا يجب تناول وجبة الإفطار مبكرًا بحيث لا تتعدى الساعة العاشرة صباحًا، وتكون وجبة الغذاء في الساعة الثانية ظهرًا، ووجبة العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً.

3-موسم الصيف

على صعيد المواسم الأربعة فإن موسم الصيف هو الموسم الذي تزداد فيه نسبة حرق الدهون؛ لأن كثير من الأشخاص يميلون للكسل والراحة في موسم الشتاء ممّا يعني حركة أقل وحرق دهون أقل.

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