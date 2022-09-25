الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

انفجار ثان في بيرديانسك خلال اليوم

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأحد، 25-09-2022 12:42 م

أفضل إفطار للسيدات فوق الخمسين

16lkjh_0


الوكيل الإخباري - حذر خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية من أن الجسم يبدأ في فقدان الكتلة العضلية مع التقدم في العمر، ولكن من الأمور الجيدة هو إمكانية الحيلولة دون ذلك من خلال الاعتماد على النظام الغذائي المناسب.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن أهمية النظام الغذائي الجيد تكمن في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة لعمل الوظائف الحيوية، وهنا يؤكد الخبراء على أن وجبة الإفطار يجب أن يحتوي على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة.

السر في كمية البروتين
وأوصى خبراء المجلة الألمانية بأن تحتوي الوجبة الأولى في اليوم على حوالي 25 إلى 30 غرام من البروتين، حيث يتيح ذلك للجسم بتكوين الأحماض الأمينية التي يحتاجها للحفاظ على كتلة العضلات.

ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى للبروتين الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد الإفطار، ولمن يرغب في تناول طعاماً حلواً في الصباح، يمكنه تناول دقيق الشوفان مع مسحوق البروتين وبذور الشيا أو الزبادي اليوناني مع نصف موزة، كما أن البيض والجبن والخضروات من العناصر الجيدة في وجبة الإفطار.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5720831-1916085256

كيفية الحصل على جسم رشيق

خلع-ضرس-العقل

نصائح لتسريع الشفاء بعد جراحة ضرس العقل

2022-637996918861631057-163

تعرف على نصائح النظام الغذائي لقصور القلب

كيفية-الحفاظ-على-الصحة-أثناء-العمل-من-المنزل،-نصائح-وإرشادات-1024x613

نصائح تساعد فى الحفاظ على وضعية جيدة أثناء العمل من المنزل

2021_10_4_19_31_43_379

كيفية منع حساسية الأسنان

F54Wu

تعرف على خطورة العلاج الشعبي لأمراض البرد على الصحة

أخبار متعلقة
2018_2_19_10_45_20_494

تعرف على قواعد التغذية التي تَمدك بالطاقة لممارسة التمارين