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الخميس، 29-12-2022 11:37 ص

أفضل الأطعمة لعلاج احتقان الحلق

فوائد-وأضرار-الكعب-العالي


الوكيل الإخباري-الشعور بالألم عند الابتلاع وبحة الصوت، وجفاف الحلق بسبب الاحتقان من أكثر أعراض الأمراض التنفسية شيوعاً.

وتنصح الطبيبة جاكلين تولينتينو من معهد برايم الطبي في ميامي بالسوائل الدافئة مثل المرق والبابونج، واختيار الأطعمة اللينة، لتفادي التهاب بطانة الحلق الرقيقة.

ويوفر الزبادي تركيبة غذائية مناسبة، خاصة بعد إضافة العسل إليه، فهو لين، وغني بالبكتيريا التي تقوي المناعة، والفيتامينات والمعادن من الحليب.

كما يساعد الجيلو والآيس كريم على تخفيف التهاب الحلق، وتوفير الطاقة، والكالسيوم.

ويُنصح أيضاً بتجنب زيادة السكريات عند المرض، لأنه يضعف جهاز المناعة.

ويمكن تناول البطاطا المهروسة شرط أن تكون دافئة، وغير ساخنة، وهي مصدر جيد لفيتامي سي، والكربوهيدرات المعقدة.

ويعتبر البيض من الأطعمة اللينة، وهو غني بالمغذيات، ويحتوي على فيتامين ب12، ود، والحديد، والزنك، والسيلينيوم، وهي عناصر رئيسية لجهاز المناعة.

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