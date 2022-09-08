الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 01:02 م

أفضل التمارين التي يجب القيام بها لشد البطن قبل النوم

156172


الوكيل الإخباري - إذا كنت تتطلعين إلى التخلص من بضعة كيلوغرامات زائدة، والعمل على شد البطن، إليك بعض التمارين السريعة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

اضافة اعلان

 

اندفاع القفز

بعد الانحناء مع المباعدة بين القدمين مسافة بعرض الوركين، قومي بإحضار قدم واحدة للأمام، وانحني عند الركبة، وانزلي لتصل الركبة المعاكسة قليلاً فوق الأرض. باستخدام ذراعيك لاكتساب الزخم، اقفزي في الهواء وقومي بتبديل الساقين قبل الهبوط. عندما تهبطين، يجب أن تكون رجلك المقابلة في المقدمة.
قومي بأداء أكبر عدد ممكن من التكرارات لمدة 60 ثانية. استريحي لمدة دقيقة وقومي بأداء ثلاث جولات.

 

القفز بالقرفصاء
قفي مع مباعدة ساقيك مسافة الكتفين. قومي بالانحناء عند الوركين وانزلي القرفصاء كما لو كنت جالسة على كرسي. حافظي على رأسك مرفوعاً وصدرك وكتفيك للخلف. باستخدام ذراعيك لاكتساب الزخم، اقفزي لأعلى ما تستطيعين. ثم، اهبطي مرة أخرى القرفصاء وكرري ذلك، وارتدي سريعاً.
قومي بأداء أكبر عدد ممكن من التكرارات لمدة 60 ثانية. استريحي لمدة دقيقة وقومي بأداء ثلاث جولات.

 

اندفاع ثابت

قفي بشكل مستقيم واسدلي ذراعيك على جانبيك. حافظي على استقامة ظهرك، وادفعي رجلك المشدودة إلى الأمام وانحني عند الركبة. اثبتي لمدة 5 ثوانٍ، ثم قفي ببطء للخلف بشكل مستقيم.
كرري 15 لكل ساق بلانك، ضعي يديك مباشرة تحت الكتفين أوسع قليلاً من عرض الكتفين. ثبتي أصابع قدميك في الأرض، واضغطي على الألوية لتثبيت جسمك. احرصي على عدم قفل ركبتيك أو ثنيهما بشكل مفرط. حافظي على رقبتك وعمودك الفقري في شكل محايد من خلال النظر إلى بقعة على الأرض تبعد حوالي قدم عن يديك. يجب أن يتماشى رأسك مع ظهرك.
انتظري لمدة 20 ثانية.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_8_11_15_37_35_852

لا صلة بين التوحد وبين إصابة الحامل بعدوى

9412216-138447868

أهم الطرق للحفاظ على صحة الأمعاء

يجب الحذر عند استخدام العسل على البشرة

محاذير تناول العسل واستخدامه على البشرة

121-221023-for-good-health-eat-white-mushrooms-2

تعرف على فوائد الفطر الصحية

155030

فوائد الكرياتين أثناء التنشيف

image

أعراض نقص فيتامين ب 12