أفضل التمارين التي يجب القيام بها لشد البطن قبل النوم

الوكيل الإخباري - إذا كنت تتطلعين إلى التخلص من بضعة كيلوغرامات زائدة، والعمل على شد البطن، إليك بعض التمارين السريعة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

اضافة اعلان

اندفاع القفز



بعد الانحناء مع المباعدة بين القدمين مسافة بعرض الوركين، قومي بإحضار قدم واحدة للأمام، وانحني عند الركبة، وانزلي لتصل الركبة المعاكسة قليلاً فوق الأرض. باستخدام ذراعيك لاكتساب الزخم، اقفزي في الهواء وقومي بتبديل الساقين قبل الهبوط. عندما تهبطين، يجب أن تكون رجلك المقابلة في المقدمة.

قومي بأداء أكبر عدد ممكن من التكرارات لمدة 60 ثانية. استريحي لمدة دقيقة وقومي بأداء ثلاث جولات.

القفز بالقرفصاء

قفي مع مباعدة ساقيك مسافة الكتفين. قومي بالانحناء عند الوركين وانزلي القرفصاء كما لو كنت جالسة على كرسي. حافظي على رأسك مرفوعاً وصدرك وكتفيك للخلف. باستخدام ذراعيك لاكتساب الزخم، اقفزي لأعلى ما تستطيعين. ثم، اهبطي مرة أخرى القرفصاء وكرري ذلك، وارتدي سريعاً.

قومي بأداء أكبر عدد ممكن من التكرارات لمدة 60 ثانية. استريحي لمدة دقيقة وقومي بأداء ثلاث جولات.

اندفاع ثابت



قفي بشكل مستقيم واسدلي ذراعيك على جانبيك. حافظي على استقامة ظهرك، وادفعي رجلك المشدودة إلى الأمام وانحني عند الركبة. اثبتي لمدة 5 ثوانٍ، ثم قفي ببطء للخلف بشكل مستقيم.

كرري 15 لكل ساق بلانك، ضعي يديك مباشرة تحت الكتفين أوسع قليلاً من عرض الكتفين. ثبتي أصابع قدميك في الأرض، واضغطي على الألوية لتثبيت جسمك. احرصي على عدم قفل ركبتيك أو ثنيهما بشكل مفرط. حافظي على رقبتك وعمودك الفقري في شكل محايد من خلال النظر إلى بقعة على الأرض تبعد حوالي قدم عن يديك. يجب أن يتماشى رأسك مع ظهرك.

انتظري لمدة 20 ثانية.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة