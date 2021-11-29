أفضل التمارين الرياضية لعلاج تقوس الظهر

الوكيل الإخباري - افضل التمارين الرياضية لعلاج تقوس الظهر عند النساء وتقوية العضلات ‫المحيطة بالعمود الفقري لكي يتحمل الظهر عوامل الإجهاد المختلفة.

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تقوس الظهر هو انحناء في منطقة أعلى الظهر بالعمود الفقري يؤدي إلى انخفاض الكتفين قليلًا وبروزهما للأمام، مما يجعل المظهر الخارجي يتغير للأسوأ.

يوجد بعض التمارين الرياضية التي تساهم في علاج تقوس الظهر وتحسين وضعية الجسم وخاصةً تمارين الإطالة حيث أنها تحسن أداء العمود الفقري ومرونته، وتساعد في تخفيف الام الظهر.





يستعرض تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس (sante plusmag الفرنسية، للكاتبة روز سانشيز أهم هذه التمارين. لكن من الضروري استشارة الطبيب المختص قبل ممارسة أي نوع من التمارين.





التمرين الاول

ضعي ركبتيك أرضاً ثم انحني إلى الأمام مع مدّ ذراعيك وشدّ كتفيك جيداً، يجب أن يكون الحوض في مستوى القدمين، خذي 5 أنفاس عميقة في هذه الوضعية.

التمرين الثاني

اجلسي أرضاً مع ثني الرجلين ووضع اليدين خلف الرقبة، استنشقي الهواء مع فتح المرفقين ورفع الصدر إلى أعلى، ثم قومي بالزفير مع ثني المرفقين والانحناء إلى الأسفل، كرري ذلك 5 مرات.

التمرين الثالث

اجلسي أرضاً مع ثني الرجلين، واستنشقي الهواء مع مد الذراع الأيسر نحو الأعلى، ثم قومي بالزفير مع الانحناء إلى الجانب الأيمن ووضع اليد اليمنى على الأرض، خذي 5 أنفاس في هذه الوضعية، ثم كررّي على الجانب الآخر.



التمرين الرابع

تمددي أرضاً على بطنك مع مد الرجلين إلى الخلف والاتكاء على المرفقين ورفع الرأس إلى أعلى، خذي نفساً عميقاً مع الضغط على الساعدين، ثم قومي بالزفير مع شد عضلات البطن.

التمرين الخامس

قفي وباعدي بين قدميك قليلا، ثم اثني ركبتيك مع الانحناء نحو الأسفل، وضعي صدرك على فخذيك، اضغطي على مرفقيك مع أخذ 5 أنفاس عميقة.

المصدر - هي