الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفاع صادم في وفيات واصابات كورونا في الاردن

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية - صور

الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

تراجع اليورو أمام الدولار

الإثنين، 29-11-2021 03:52 م

أفضل التمارين الرياضية لعلاج تقوس الظهر

يتسبب تقوس الظهر في حدوث خلل بوظائف العمود الفقري وضعفها


الوكيل الإخباري - افضل التمارين الرياضية لعلاج تقوس الظهر عند النساء وتقوية العضلات ‫المحيطة بالعمود الفقري لكي يتحمل الظهر عوامل الإجهاد المختلفة.

اضافة اعلان

 

تقوس الظهر هو انحناء في منطقة أعلى الظهر بالعمود الفقري يؤدي إلى انخفاض الكتفين قليلًا وبروزهما للأمام، مما يجعل المظهر الخارجي يتغير للأسوأ.

 

يوجد بعض التمارين الرياضية التي تساهم في علاج تقوس الظهر وتحسين وضعية الجسم وخاصةً تمارين الإطالة حيث أنها تحسن أداء العمود الفقري ومرونته، وتساعد في تخفيف الام الظهر.

يستعرض تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس (sante plusmag الفرنسية، للكاتبة روز سانشيز أهم هذه التمارين. لكن من الضروري استشارة الطبيب المختص قبل ممارسة أي نوع من التمارين.

التمرين الاول
ضعي ركبتيك أرضاً ثم انحني إلى الأمام مع مدّ ذراعيك وشدّ كتفيك جيداً، يجب أن يكون الحوض في مستوى القدمين، خذي 5 أنفاس عميقة في هذه الوضعية.

 

التمرين الثاني
اجلسي أرضاً مع ثني الرجلين ووضع اليدين خلف الرقبة، استنشقي الهواء مع فتح المرفقين ورفع الصدر إلى أعلى، ثم قومي بالزفير مع ثني المرفقين والانحناء إلى الأسفل، كرري ذلك 5 مرات.

 

التمرين الثالث
اجلسي أرضاً مع ثني الرجلين، واستنشقي الهواء مع مد الذراع الأيسر نحو الأعلى، ثم قومي بالزفير مع الانحناء إلى الجانب الأيمن ووضع اليد اليمنى على الأرض، خذي 5 أنفاس في هذه الوضعية، ثم كررّي على الجانب الآخر.


التمرين الرابع
تمددي أرضاً على بطنك مع مد الرجلين إلى الخلف والاتكاء على المرفقين ورفع الرأس إلى أعلى، خذي نفساً عميقاً مع الضغط على الساعدين، ثم قومي بالزفير مع شد عضلات البطن.

 

التمرين الخامس
قفي وباعدي بين قدميك قليلا، ثم اثني ركبتيك مع الانحناء نحو الأسفل، وضعي صدرك على فخذيك، اضغطي على مرفقيك مع أخذ 5 أنفاس عميقة.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210803023112896

اعراض ضمور العصب البصري

286589-GettyImages-1143952151_thumb

أسباب الشعور بالتعب عند الإستيقاظ من النوم

201904081054375437

أعراض يجب ملاحظتها تؤكد الإصابة بمرض الباركنسون

127-122312-what-carbohydrates-suitable-when-losing-weight_700x400

ما الكربوهيدرات المناسبة عند إنقاص الوزن؟

4005578431572015133

نصائح غذائية لمرضى الانسداد الرئوي المزمن

الغدة-الدرقية

أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية

أخبار متعلقة
eye-problems

أعراض تدل على أن طفلك يعاني مشكلة في النظر

tbl_articles_article_18112_26

أفضل طرق علاج تهدئة السعال في المنزل

tbl_articles_article_10097_975d0e1c9b4-6987-450b-bdc1-1a94ea9666f1

نصائح ممارسة الرياضة لمرضى السكري