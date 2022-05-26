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الخميس، 26-05-2022 04:10 م

أفضل التمارين الرياضية للنساء لتجنب الشيخوخة المبكرة

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الوكيل الإخباري - مشكلة الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد من أكثر المشاكل الجمالية التي تتعرض لها الكثير من النساء. ورغم أن التقدم في السن عملية بيولوجية طبيعية، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تعمل على تسريعها كالعوامل الوراثية، الأمراض والعوامل الخارجية.

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لكن هناك طرق عديدة لتجنب الشيخوخة المبكرة من الداخل أولًا لينعكس على مظهرك الخارجي أهمها ممارسة التمارين الرياضية.

 

ينصحك الخبراء عزيزتي باتباع التمارين التالية التي تحميك من الشيخوخة المبكرة:

 

تمرين السكوات
يساعد هذا التمرين على وجه التحديد في تقوية الجزء السفلي من الجسم والعضلات الأساسية، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

 

تمرين رفع الأثقال
قومي بممارسة التمارين الرياضية مع استخدام الاثقال والأوزان على الأقل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وتستهدف تمارين رفع الأثقال جميع عضلات الساقين وأسفل الظهر والجذع المسؤولة عن الحفاظ على اتجاه ووضعية الجسم.


تمرين الضغط
هذا أحد تمارين القوة التي يمكن لأي امرأة في أي عمر أو مستوى من اللياقة البدنية القيام بها. وتعمل تمارين الضغط على بناء القوة الأساسية لجسمك، كما تساعد في تحسين التوازن والإستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمك في العمر لمنع السقوط والإصابات.

 

تمرين رفع الأثقال العلوية
يساعد أداء رفع الأثقال العلوية على بناء قوة الجزء العلوي من الجسم والحفاظ عليها بشكل مثالي، لذلك ننصح جميع النساء بممارسة هذه التمارين بانتظام للحفاظ على لياقتهن العالية مع التقدم في العمر.


تمارين الاندفاع
تساعد ممارسة تمارين الساق الواحدة، مثل تمارين الاندفاع، على تصحيح الاختلالات العضلية، وتحسين التوازن، ومنع الإصابة. كما يمكن أن تساعدك أيضاً على تقوية العضلات الأساسية.


التمارين الهوائية
تساعد التمارين الهوائية مثل الركض والمشي في تجنب تلف القلب الناتج عن الشيخوخة الطبيعية وانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية حيث يصبح الكثير منا أقل نشاطاً مع التقدم في العمر مما قد يؤدي إلى تصلب بعض عضلات القلب.

 

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