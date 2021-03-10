الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 01:57 م

أفضل المأكولات للحماية من السرطان

مأكولات-للوقاية-من-السرطان2


الوكيل الاخباري - أعلن الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن معظم الأنظمة الغذائية الموصى بها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان تشمل البروكلي.

وقال: "رسميا، في جميع الكتيبات، عندما تقرأ عن مضادات الأكسدة، حول تقليل مخاطر الأورام، سيكون هناك البروكلي".

وأضاف أنه من بين التوابل، يحتوي الكركم على أكبر الخصائص المضادة للسرطان. وأوصى الطبيب بتناول الشاي الأخضر كمشروب للوقاية من السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الاختصاصي بتناول الفواكه والخضروات الحمراء التي تحتوي على مادة الليكوبين - وهي مواد يمكن أن تمنع أنواعًا معينة من السرطان.

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