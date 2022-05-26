الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الأوقاف يعلن عن ترتيبات وكلفة الحج للعام الحالي

شركة طاقة تتحدث عن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الزراعيين تبدي تخوفها من حملات مقاطعة الدجاج

الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

انخفاض أسعار الذهب محلياً اليوم

الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تثير ركوداً عالمياً

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض مليون برميل الأسبوع الماضي

الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

الخميس، 26-05-2022 11:31 ص

أفضل المكملات الغذائية في مكافحة القلق والاكتئاب

e6a3e7d2f7f76f2c363c57c5f0bd6800


الوكيل الإخباري - تشير تقديرات طبية إلى أن 4% من البالغين حول العالم مصابون باضطراب القلق، وتشمل خيارات العلاج وإدارة الحالة تناول الأدوية وأيضاً المكملات، إلى جانب طرق أخرى بديلة.

وتساعد بعض المكملات في إدارة القلق اليومي، وهي:

• فيتامين د. توجد أدلة على أن الفيتامين يقلل الاكتئاب، ويساعد على إدارة القلق. وتعتبر أشعة الشمس المباشرة أفضل مصادره، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة التالية: الحليب والألبان، البيض، السلمون، والسردين، الفطر (المشروم).

• مركب فيتامينات ب. تفيد دراسات بأن تناول ما يكفي من مجموعة هذه الفيتامينات يقلل القلق والتوتر. ويوجد فيتامين ب2 وب12 في الأطعمة الحيوانية، بينما تتوفر معظم فيتامينات ب في الحبوب الكاملة وقشر الخضروات والفواكه.

• المغنيسيوم. هذا المعدن هام لوظائف عديدة في الجسم، ويرتبط نقصه بزيادة القلق والتوتر. وإلى جانب المكملات يوجد في: السبانخ، واللوز، والكاجو، والشوكولا الداكنة، والبقول.

لكن يمكن أن تتداخل مكملا المغنيسيوتم مع بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.

اضافة اعلان



• أحماض أوميغا3. تلعب هذه الدهون أدواراً هامة لصحة القلب والأعصاب والدماغ. وإلى جانب مكملات زيت السمك، تتوفر دهون أوميغا3 في المكسرات، والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون، والأفوكادو.

• البابونج. من أقدم أنواع شاي الأعشاب استخداماً للأغراض الطبية، وتوجد أدلة على أن تناول جرعات كبيرة منه على مدى 8 أسابيع يخفف القلق بشكل كبير.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15bca9b69c

لهذا السبب تجنب تناول الآيس كريم قبل النوم

f26095608

احذر.. النوم المضطرب يزيد من خطر الإصابة بالخرف

_124901540_gettyimages-2068022

ما مدى خطورة جدري القرود وسبل الحدّ من انتشاره؟

10-important-factors-causes-obesity-know-about-dangerous-disease

أسباب السمنة المرضية

2018_5_23_13_41_59_817

5 أطعمة لذيذة تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا

7vi3v

4 مكونات ضارة في سائل الاستحمام والصابون يجب الانتباه إليها

أخبار متعلقة
121-162216-tinnitus-therapy-university-arizona11_700x400

دراسة .. تأثير خطير لطنين الأذن على عقل الإنسان

80d20d8c-2cc4-43b1-97b5-56043addbc6e

نصائح للمساعدة على زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية

tbl_articles_article_24358_82611736406-1d7c-4fb4-9f5c-800ed378e0da

تعرف على أسباب الاكتئاب المفاجئ

tbl_articles_article_25397_9691dab31ef-1ea1-4bad-b1b3-608c47e2d0e3

فوائد العصفر الصحية

سوو

دراسة: الاستراحة من وسائل التواصل الاجتماعي تحسن الصحة العقلية

tbl_articles_article_24384_67c56722f3-c11a-4566-9f1a-5634eb224a8e

الأمراض التي قد تسبب إفراط النوم