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الأحد، 31-07-2022 10:13 ص

أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.

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وتشير الخبيرة في حديث لموقع URA.RU، إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضروات الورقية والثمار والخضروات الغنية بالسوائل. كما يجب أن يكون متنوعا. وتنصح بتناول الأسماك واللحوم غير الدهنية مع الخضروات الطازجة والفواكه.

 

وتقول، "تؤدي الكلى وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا ينصح بتحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية- لحوم وأسماك دهنية. لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى، لأن نواتج أيض البورين (Purine metabolism) الموجود في بروتينات الأطعمة الحيوانية تعالجها الكلى أيضا".

وتضيف، أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية. فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.

وتقول، "كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك. وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى".

روسيا اليوم 

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