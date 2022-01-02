الأحد 02-01-2022
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الأحد، 02-01-2022 04:22 م

أفضل تمارين البطن لشد الترهل

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الوكيل الإخباري - يعاني كثير من النساء من مشكلة ترهل عضلات البطن خصوصاً بعد الولادة، أو بعد اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن. ويوجد العديد من التمارين الرياضية البسيطة التي يُمكن إجراؤها في المنزل لشدّ الترهل في البطن.

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نُطلعكِ على أفضل تمارين البطن لشدّ الترهل، بحسب ما ذكر موقع NHS الطبي:

 

1-التمرين الأول
-قبل أن تبدئي، قومي بالإحماء باستخدام روتين الإحماء لمدة 6 دقائق.
-استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك المسطحتين على الأرض، مع المباعدة بين الفخذين، ثم ضعي يديك على فخذيك إما عبر صدرك أو خلف أذنيك.
- ابدئي التمرين بالثني ببطء نحو ركبتيك؛ حتى يصبح كتفاك على بعد حوالي 3 بوصات من الأرض، وانتظري لبضع ثوانٍ ثم انزلي ببطء.
-كرري التمرين 12 مرة لشد البطن.

 

2- التمرين الثاني
-استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك المسطحتين على الأرض، مع المباعدة بين الفخذين.
- أميلي ركبتيك إلى جانب واحد على الأرض، وضعي يديك على صدرك أو خلف أذنيك.
-تحركي ببطء نحو وركيك حتى كتفيك على بعد حوالي 3 بوصات من الأرض.
-اثبتي لبضع ثوانٍ وانزلي ببطء، مع تكرار التمرين 12 مرة؛ للحصول على أفضل النتائج.


3-التمرين الثالث

استلقي على مقدمتك مستندة على ساعديك وأصابع قدميك.
- حافظي على استقامة ساقيكِ مع رفع الوركين لإنشاء خط مستقيم وصلب، من الرأس إلى أخمص القدمين.
-يجب أن يكون كتفاكِ فوق مرفقيك مباشرة.
-ركزي في الحفاظ على عضلات بطنك متقلصة أثناء التمرين، مع الثبات لمدة 5 إلى 10 ثوان، وتكرار التمرين 8 إلى 10 مرات.

 

 

سيدتي

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