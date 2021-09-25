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السبت، 25-09-2021 03:30 م

أفضل تمارين المقاومة لشد الجسم

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الوكيل الإخباري - التمارين اليومية مفيدة لتحسين الصحة وتحقيق اللياقة البدنية العالية. ومع توفر الكثير من الخيارات والمعدات الرياضية، بات من السهل جعل الحلم بقوام رشيق ومشدود سهل المنال.

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أفضل تمارين المقاومة لشد الجسم:

 

1. تمرين الطعنات:

يساعد تمرين الطعنات على زيادة قوة الساقين وعضلات المؤخرة.

يعتبر هذا التمرين تحدياً لتوازنك، ويشكل جزءاً أساسياً من روتين تمرين شامل. كما يعزز الحركة الوظيفية، مع زيادة القوة في ساقيك وعضلات المؤخرة.

 

- ابدئي بالوقوف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين وإسدال ذراعيك لأسفل على جانبيك.
- اتخذي خطوة للأمام بساقك اليمنى واثنِي ركبتك اليمنى أثناء القيام بذلك.

- أكدي من أن ركبتك اليمنى لا تمتد إلى ما بعد قدمك اليمنى.
ا- دفعي قدمك اليمنى وعُودي إلى البداية. كرري مع رجلك اليسرى.


يكرر التمرين 10 مرات بواقع 3 مجموعات.

 

2. تمرين الضغط

تمرين الضغط من أكثر حركات وزن الجسم الأساسية والفعّالة؛ بسبب عدد العضلات التي يعمل عليها.

 

- ابدئي في وضع اللوح الخشبي. ودعي كتفيك مشدودتين إلى أسفل وإلى الخلف.

- اثنِي مرفقيك وأنزلي جسمك إلى الأرض، حتى يكاد صدرك يلامس الأرض. مددي مرفقيك وعودي إلى البداية.

- ركزي على إبقاء مرفقيك قريبين من جسمك أثناء الحركة.


أكملي 3 مجموعات بأكبر عدد ممكن من التكرارات.

 

3. تمرين القرفصاء

تعمل القرفصاء على زيادة قوة الجزء السفلي من الجسم، فضلاً عن المرونة في أسفل الظهر والوركين.

 

- ابدئي بالوقوف بشكل مستقيم مع المباعدة بين قدميك بمقدار عرض الكتفين، وأسدلي ذراعيك على جانبيك.
- حافظي على صدرك وذقنك لأعلى وادفعي وركيك للخلف، واثني ركبتيك كما لو كنتِ ستجلسين على كرسي.
- تأكدي من أن ركبتيك لا تنحنيان للداخل أو للخارج، وانزلي حتى يتوازى فخذاك مع الأرض، واجلبي ذراعيك أمامك في وضع مريح. توقفي لمدة ثانية واحدة، ثم قومي بتمديد رجليك والعودة إلى البداية.


أكملي 3 مجموعات من 20 تكراراً.

 

4. تمرين الدمبلز

تعمل التمارين المركبة، التي تستخدم مفاصل وعضلات متعددة، على عدة أجزاء من جسمك في وقت واحد يعدّ تمرين الضغط فوق الرأس أحد أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها للكتفين، وأعلى الظهر والجذع.

- ختاري مجموعة خفيفة من الدمبل، وابدئي بالوقوف، إما مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين أو متداخلتين حركي الأوزان فوق رأسك، بحيث يكون الجزء العلوي من ذراعيك موازياً للأرض.

- شدّي عضلات البطن إلى الداخل، وابدئي في الدفع حتى يتم تمديد ذراعيك بالكامل فوق رأسك. حافظي على ثبات رأسك وعنقك.

- بعد وقفة قصيرة، اثني مرفقيك واخفضي الوزن لأسفل مرة أخرى، حتى تصبح العضلة ثلاثية الرؤوس موازية للأرض مرة أخرى.


أكملي 3 مجموعات من 12 تكراراً.

 

المصدر - سيدتي 

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