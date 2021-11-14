الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء، تزداد الرغبة في تناول الطعام؛ بما يسبب زيادة في الوزن غير مرغوب فيها؛ ووفقاً لما ورد في موقع Cbc.ca فإنَّ الأجواء الباردة ونقص ضوء الشمس قد يسهمان في زيادة الوزن؛ ولتفادي تلك المشكلة.

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أفضل تمارين رياضية لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء:

1. المشي

يعدّ المشي أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن؛ كونه طريقة مريحة وسهلة للبدء في ممارسة الرياضة من دون الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى شراء المعدات. كما أنه تمرين ذو تأثير أقل، لا يُجهد مفاصلك. وفقاً لـ Harvard Health، تشير التقديرات إلى أن الشخص الذي يبلغ وزنه 70 كيلوجراماً، يحرق حوالي 167 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة من المشي بوتيرة معتدلة تبلغ (6.4 كم/ ساعة).

2. الركض والجري

يساعد الركض والجري على فقد الوزن؛ فضلاً عن حرق الدهون الحشوية الضارّة، والمعروفة باسم دهون البطن، والتي تمَّ ربطها بالعديد من الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والسكري. للبدء، حاولي الهرولة لمدة 20-30 دقيقة، 3-4 مرات في الأسبوع. إذا وجدت أن الركض أو الجري في الهواء الطلق يصعب على مفاصلك؛ فحاولي الركض على أسطح أكثر ليونة مثل العشب.

3. ركوب الدراجات



يُعد ركوب الدراجات الهوائية أحد التمارين الشائعة التي تعمل على تحسين لياقتك، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. لا يُعدّ ركوب الدراجات أمراً رائعاً لفقدان الوزن فحسب؛ بل إن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات بانتظام، يتمتعون بلياقة عامة أفضل، وزيادة حساسية الإنسولين، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان؛ مقارنةً بأولئك الذين لا يمارسون ركوب الدراجات بانتظام.

4. تدريب الوزن

يمكن أن يساعد تدريب الوزن على بناء القوة وتعزيز نمو العضلات؛ مما قد يرفع معدل الأيض أثناء الراحة (RMR)، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة.

5. التمرين المتقطع عالي الكثافة

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، هو مصطلح واسع يشير إلى فترات قصيرة من التمارين المكثفة، التي تتناوب مع فترات التعافي. عادةً ما يستمر تمرين HIIT من 10 إلى 30 دقيقة، ويمكن أن يحرق الكثير من السعرات الحرارية.. هذا يعني أن HIIT يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، مع قضاء وقت أقل في ممارسة الرياضة.

المصدر- سيدتي

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