الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يستقبل الحلبوسي ويؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

الامن العام : فيديو انتحار الشاب بإحراق نفسه ليس في الاردن

تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

اطلاق حملة مشددة على المنشأت الغذائية والدوائية

تأجيل أقساط صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

الإثنين، 13-06-2022 02:27 م

أفضل تمارين لتحسين الذاكرة

47-184609-increase-improve-memory-level-3


الوكيل الإخباري - يشكو بعض الناس نسيان بعض الأسماء أو الأماكن أو حتى الذكريات، ويربطون الأمر بانغماسهم الكبير وتركيزهم في العمل، ما يؤدي إلى تجاهلهم العقلي لبقية الأمور الحياتية التي يعدونها غير ذات أولوية.

اضافة اعلان

وهناك تمارين بسيطة لتقوية الذاكرة يمكن القيام بها بسهولة، لتدريب الذاكرة مثلما نقوم بتدريب عضلات الجسم، فمثلما يساعد النشاط البدني في المحافظة على لياقة الجسم، الأنشطة المحفزة للعقل تحافظ على نشاط عقلك، وقد تساعد في الوقاية من فقدان الذاكرة، مثل:

- حل الكلمات المتقاطعة.
- قراءة قسم في الجريدة عادة تتجاهله.
- البحث عن مواقع جديدة على الإنترنت.
- سلوك طرق مختلفة أثناء قيادة السيارة.
- تعلم العزف على أداة موسيقية.
- التطوع في مدرسة محلية، أو مؤسسة اجتماعية.
- تعلم لغة جديدة.
- حفظ قصائد شعرية قد تعجبك.

 

يؤدي النوم دوراً مهماً في المساعدة على تقوية الذاكرة، وبالتالي يمكنك تذكر الأشياء عندما يكون الذهن صافياً. وعليه، يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وعادة يحتاج أغلب البالغين من سبع إلى ثماني ساعات من النوم يومياً.

كما يمكن أن يكون النظام الغذائي الصحي جيداً للعقل مثلما هو جيد للقلب، إذ يجب تناول الفواكة والخضروات والحبوب الكاملة، واختيار مصادر البروتين قليلة الدسم، مثل: الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن الخالية من الجلد. ويزيد النشاط البدني تدفق الدم إلى الجسم كله بما في ذلك الدماغ، وهذا يساعد في الحفاظ على قوة الذاكرة.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1e673269-ea53-47fa-8999-333d9f84ceb0

مقدمات السكري عامل خطر للنوبة القلبية

405646-الارق

نصائح تساعد كبار السن على مواجهة صعوبات النوم

176-082359-vomiting-blood-serious-illness_700x400

تقيؤ الدم ينذر بأمراض خطيرة

tbl_articles_article_21974_1088f37bce9-fa03-45c9-8966-d7d71358b5da

فوائد صحية منوعة للفاصولياء الحمراء

Md80OEYgtS

الإجهاض المتكرر.. أسبابه وطرق علاجه

60888-اعراض-ضربة-الشمس-5

أعراض الإصابة بضربة الشمس

أخبار متعلقة
35234

فيروس قاتل يهدد العالم.. تعرّف على مرض "الحصان الحزين"

131523Image1

أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف

d0d3ca2589

كيف يمكنك التغلب على التفكير قبل النوم؟

3671687

أسباب اضطراب الوسواس القهري

201912218012377B1

ارتفاع الجلوكوز يؤثر على قدرات الدماغ مع التقدم في العمر

cdbddb62621019ecec81e31082644639352fe930

نقص فيتامين محدد يسبب تلفا في الدماغ لا رجعة فيه