أفضل تمارين لتقوية الركبة والأربطة

الوكيل الإخباري - إذا كنت تعاني من آلام الركبة فيجب عليك الحرص على ممارسة تمارين تقوية الركبة التي نتعرف عليها في التقرير التالي.

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تعتبر تمارين الركبة من أهم التمارين التي تساعد على تقوية الأربطة والأوتار الموجودة داخل مفصل الركبة، بالإضافة إلى أنه يزيد من مرونة العضلات وزيادة قوتها.

أفضل تمارين لتقوية الركبة



تمرين إطالة العضلة

وهذا من خلال الاستلقاء على الظهر والقيام بفرد القدمين باتجاه الأعلى مع فرد مشط الرجل، مع القيام بمحاولة شد عضلة الرجل للأعلى لمدة 30 ثانية، ويتم التكرار بين القدمين 10 مرات.



كما يمكن فرد القدمين مع رفع إحداهما للأعلى مع محاولة شدها وثنيها باتجاه البطن، ويتم فردها وتكرار التمرين 10 مرات لكل قدم.

تمرين القرفصاء

- من أهم التمارين لتقوية الركبة، وتنفذ من خلال الوقوف بشكل مستقيم ومد الذراعين للأمام حتى تكون متساوية مع الكتفين.

- يتم ثني الركبتين للأمام بزاوية 90 درجة مع الحرص على تثبيت القدمين بشكل جيد على الأرض، وعليك بأخذ نفس عميق وخروج الهواء من الفم عند الصعود، ويتم تكرار التمرين 10 مرات.

تمرين الكرسي

من التمارين التي تساعد على شد عضلات الركبة بطريقة بسيطة، كل ما عليك الجلوس على كرسي ورفع أحد الساقين للأمام حتى تكون مستقيمة، ويتم إنزال الساق إلى الأرض مع الراحة لمدة 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين 10 مرات لكل من الساقين.

تمرين الجسر

- من تمارين تقوية عضلات الركبة الأمامية والتي تعزز أوتار الركبة، بالإضافة إلى أنها تساعد على تخفيف الضغط على مفاصل الركبة.



- يمكنك القيام بهذا التمرين من خلال الاستلقاء على الأرض مع ثني الركبتين ووضع الذراعين إلى الجانبين أو على أعلى الصدر مع الحرص على رفع الوركين مع الحفاظ على القدمين على الأرض، وشد الفخذين ويمكنك تكرار التمرين 15 مرة.

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