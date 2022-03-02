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الأربعاء، 02-03-2022 01:13 م

أفضل ثلاثة أطعمة لتقليل خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت"

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الوكيل الاخباري - يشار إلى ارتفاع ضغط الدم، في الغالب، باسم "القاتل الصامت"، لأنه قد لا يُظهر أعراضا، وإذا ترك دون علاج، فيمكن أن يعرض المريض لمخاطر قاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

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ويعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه حالة شائعة تكون فيها قوة اندفاع الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل أمراض القلب، والتي تُصنف بدورها على أنها القاتل الأول حول العالم.


ويتم وصف الأدوية لمعظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحفاظ على صحتهم.


ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم تشمل تناول الكثير من الملح وعدم القيام بالتمارين الرياضية الكافية.


وتنص الإرشادات الرسمية على أن "إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد أحيانا في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعا بالفعل".


وكشفت العديد من الدراسات على الرغم من أن مجرد اتخاذ خيارات نمط حياة صحي قد لا يكون كافيا وأنك قد تحتاج إلى أن تكون أكثر تحديدا عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي.


وهذا يعني أن تضمين ثلاثة أطعمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:


1. الجوز
يعد الجوز طعاما فائقا لأنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم أو النوم المضطرب قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


وذكرت أخصائية التغذية روزي ميلين أن تناول وجبة خفيفة غنية بالجوز قبل ساعة أو ساعتين من النوم يمكن أن يساعدك على النوم بسهولة أكبر. موضحة: "الجوز مصدر جيد للحمض الأميني التربتوفان. وحصة واحدة من الجوز (ما يقارب حفنة) تحتوي على 318 ملغ من هذه الأحماض الأمينية المفيدة المحولة إلى الميلاتونين".


كما أشاد العلماء بالجوز كغذاء يمكن أن يساعد في إدارة ضغط الدم.
وأشار خبراء في جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أنه عند دمجه مع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإن تناول الجوز قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


2. شاي الأعشاب
إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن الخبراء يوصون باستهلاك شاي الأعشاب.


وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأن الكافيين موجود في الشاي، ولذلك، سيكون من الأفضل شرب شاي من الأعشاب، وسيكون شاي البابونج على وجه الخصوص الأفضل كونه يحتوي على عدد لا يحصى من الفوائد.


وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من الشاي كمسكن لتهدئة الأعصاب وتقليل القلق. وأظهرت الدراسات أنه يستخدم أيضا لعلاج الهستيريا والكوابيس والأرق ومشاكل النوم الأخرى.


كما وجدت التجارب السريرية سابقا أن شاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.


ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض الأدوية قد لا تتفاعل بشكل جيد مع هذا الشاي، وإذا كنت تخطط لتغيير نظامك الغذائي، فعليك دائما استشارة طبيبك.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل هيدرو كلوروثيازيد، لا يُنصح بشرب الكركديه لأنه قد تكون له آثار ضارة.


3- الزبادي
يمثل الزبادي طعاما مفيدا لكثير من الناس لأنه وجبة فطور سهلة عند دمجه مع الفاكهة ويمكن أن يكون أيضا مثاليا كوجبة خفيفة أثناء التنقل.


ووجد فريق من العلماء في جامعة جنوب أستراليا، في ديسمبر 2021، أن جرعة يومية من الزبادي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.


وإذا كنت ستبدأ في تناول الزبادي، فحاول اختيار الخيارات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد التحلية.


وقالت الدكتورة ألكسندرا واد إن ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأول عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأوضحت: "منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم، وهذا لأن منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم".


والزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي أيضا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم.


وأظهرت هذه الدراسة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حتى الكميات الصغيرة من الزبادي كانت مرتبطة بانخفاض ضغط الدم، "وبالنسبة لأولئك الذين تناولوا الزبادي بانتظام، كانت النتائج أقوى، مع قراءات ضغط الدم بما يقارب سبع نقاط أقل من أولئك الذين لم يستهلكوا الزبادي".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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