أفضل رياضة لإنقاص الوزن سريعا

الوكيل الإخباري - أفضل رياضة لإنقاص الوزن سريعاً مهمّة جداً للعروس، لا سيما قبل موعد الزفاف؛ فهي تساعد على خفض الوزن الزائد، خصوصاً مع إيقاع الحياة السريع.

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أفضل رياضة لإنقاص الوزن سريعاً في التقرير الآتي:

الباركور (الوثب)



الباركور هو نوع جديد من الرياضات التي تحرق سعرات حرارية عالية وتتضمن أنواعاً مختلفة من أنماط الحركة. يهدف ممارسوها إلى الانتقال من نقطة إلى أخرى من دون الاعتماد على أي معدات. يجب القيام بهذا التمرين الرياضي بأقصى فعالية وأسرع طريقة ممكنة.

الملاكمة



الملاكمة هي واحدة من اتجاهات اللياقة البدنية أو التمارين التي تحتل رأس القائمة. عندما تختارين الملاكمة كتمرين رياضي لفقدان الوزن، فأنتِ بحاجة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من البراعة الرياضية، أي القوة والسرعة وخفة الحركة والتنسيق بين اليد والعين. تساعدك حركات الجسم الكلية في الملاكمة على خفض الوزن الزائد عن طريق حرق السعرات الحرارية بمعدل مرتفع. بصرف النظر عن تقليل وزن الجسم، تعمل الملاكمة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وقوة الجسم ومكافحة المشاكل المرتبطة بالتوتر.

ركوب الدراجات

يعدّ ركوب الدراجات خياراً جيداً للتمرينات الهوائية. يُمكِّنك من الحفاظ على معدل ضربات قلبك عند المستوى الأمثل مع تأثير أقل على الركبتين والكاحلين والمفاصل الأخرى عند مقارنتها بالجري أو الركض. يساعد ركوب الدراجات في حرق عدد كبير من السعرات الحرارية. وكلما زاد استخدام الدواسة بشكل أسرع، زادت السعرات الحرارية التي تحرقينها. ومع ذلك، فإنَّ إجمالي عدد السعرات الحرارية المحروقة يعتمد على الوزن والسرعة والوقت المستغرق في ركوب الدراجات.

المضارب

رياضات المضرب، بما في ذلك التنس وكرة الريشة وكرة المضرب، هي تمارين قوية تتطلب حركة ثابتة وسريعة لليدين والساقين عندما ترتد الكرة أو الريشة عبر الملعب أو الشبكة. عادة ما يتم لعب التنس وكرة الريشة في الهواء الطلق وكرة المضرب داخل غرفة مغلقة. كل هذه الأشكال من رياضات المضرب هي رياضات مكثفة تحرق السعرات الحرارية، لأنها تشمل كل عضلة في الجسم. رياضات المضارب هي نوع من تمارين القلب والأوعية الدموية وبديل فعّال للتدريبات الشاملة.

كرة السلة



كرة السلة نشاط يتطلب جهداً بدنياً يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن. عندما تلعبين كرة السلة، عليك الجري والقفز والتحرك في اتجاهات مختلفة والحفاظ على التنسيق بين اليد والعين. إن عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها من خلال لعب كرة السلة يعتمد على عدة عوامل مثل مدة اللعب، ومستوى الشدة.

الركض

إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن بشكل أسرع، فاختاري الركض السريع لأنه من أفضل الرياضات لحرق الدهون. الجري السريع يجعلك تتنفسين بصعوبة مستمرة، ما يزيد من كمية الأكسجين في الدم، وبالتالي يزيد معدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي. تساعد كمية الأكسجين العالية على إزالة السموم من الجسم.

سيدتي

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