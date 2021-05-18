أفضل زيت طبيعي لتفتيح لون البشرة الداكن

الوكيل الاخباري - يبحث الكثير من الأشخاص عن وسيلة سهلة وآمنة لتفتيح لون البشرة وتوحيدها والتخلص من البقع الداكنة، وغالباً ما يعتمد البعض على الكريمات باهظة الثمن والزيوت الطبيعية.

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وينصح خبراء التجميل باستخدام زيت اللوز الحلو لأنه من أكثر الطرق الفعّالة التي تساعد على تفتيح لون البشرة الداكن والتخلص من البقع، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للبشرة، منها فيتامين ب3، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء حول العينين، وإزالة البقع الداكنة، كما تساهم في حماية البشرة من التجاعيد.



* إليك وصفة سهلة وسريعة من زيت اللوز الحلو لتفتيح لون البشرة:

- اخلط ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة من الحليب وملعقة من قشر البرتقال، بكميات متساوية.

- وزّع الخليط بعد مزجه جيداً على البشرة والرقبة واتركه لحوالي نصف ساعة، ثم اغسل بشرتك ورقبتك بالماء الفاتر.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة.

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