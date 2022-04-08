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الجمعة، 08-04-2022 09:51 م

أفضل سحور لصوم دون عطش أو جوع في رمضان

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الوكيل الإخباري - وجبة السحور، وجبة مهمة تمكن الصائم من مواصلة صيامه بنشاط وحيوية في اليوم الموالي خلال شهر رمضان.

إلا أن النشاط يتوقف على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها في هذه الوجبة المهمة. بعض الأطعمة قد تؤدي للعطش

لا اختلاف على أهمية وجبة السحور في رمضان، حتي يتسنى للصائم مواصلة صيامه بنشاط وحيوية في اليوم التالي.

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إلا أن الاختلاف يكون على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها في هذه الوجبة.

 

بعض الأطعمة قد تصيب الصائم بالعطش أو حرقة المعدة أو الخمول. إلا أن هناك أطعمة لا خلاف عليها في فوائدها الصحية، حسب خبراء التغذية.


والشوفان من أهم تلك الأطعمة ونظرا لفوائده الصحية التي يستفيد منها الجسم، يُنصح بجعله من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.

الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم، وأيضا مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يعد من العادات الغذائية الرائعة للجسم.

كما أنه يقوم بتنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، والحد من ارتفاعه كما أن منخفض السعرات الحرارية مما يجعله من الأطعمة الرائعة التي تشعرك بالشبع لكنها في نفس الوقت تساهم في فقدان الوزن الزائد.

وللحصول على هذه الفوائد الصحية، يمكنك تناول طبق الشوفان المضاف إليه الحليب والفواكه والمكسرات، فهذا الطبق يعتبر قيمة غذائية عالية غنية بالبروتين والكالسيوم والألياف، كما أنه يمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام.

 

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