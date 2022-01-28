أفضل نوع للحليب للتحكم بسكر الدم

الوكيل الإخباري-يتوجب على مرضى السكري تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية في المستقبل، وبشكل خاص إذا أصيبت الأوعية الدموية وتضررت بشكل كبير.



وحذرت الدكتورة سارة بروير من أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى أشكال مختلفة من أمراض القلب، وانسداد الشرايين. ويمكن أن تؤثر منتجات الألبان على مستويات السكر في الدم، فهل يمكنك شرب الحليب؟



وتضيف الدكتورة بروير "مثل أي طعام آخر، ستؤثر منتجات الألبان على مرض السكري من النوع 2 إما بطريقة إيجابية أو محايدة أو سلبية". وعندما يتعلق الأمر بالحليب، توصي الدكتورة بروير "بالحليب الخالي من السكر" لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2.



وأكدت الدكتور بروير أن "الحليب النباتي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مثل حليب اللوز أو الصويا، يمكن أن يكون إضافة صحية إلى نظامك الغذائي. حليب الصويا، على سبيل المثال، يعتبر خيارًا رائعًا لأنه لا يحتوي على الكوليسترول".



ويحتوي الحليب أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات الكاملة، ولكن الدكتورة بروير تنصح الأشخاص الذين يرغبون في إدارة مستويات السكر في الدم باختيار نسخة عضوية وغير محلاة من الحليب".



وأضافت الدكتورة بروير "حليب اللوز هو نتيجة إضافة الماء إلى لب اللوز، حيث لا يحتوي اللوز بشكل طبيعي على سائل مثل جوز الهند على سبيل المثال، وقد يكون مناسبًا للأفراد الذين يعانون من مرض السكر والسكري، ولكن مرة أخرى، تأكد من اختيار منتجات غير محلاة أو خالية من السكر مع إضافات كيميائية محدودة أو معدومة".



ومهما كان الحليب الذي تختاره - سواء كان حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان أو حليب الأرز - تنصحك الدكتورة بروير باختيار منتج الحليب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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