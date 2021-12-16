الوكيل الإخباري - أطعمة ومشروبات ينصح بتفاديها لتجنّب زيادة الوزن في الشتاء لأن أكبر المشاكل الصحية التي تواجه الأغلبية في فصل الشتاء هي زيادة الوزن الملحوظة. كما أن فصل الشتاء تعد فترة غير مناسبة لممارسة الرياضة نظرًا لعدم توافر الوقت الكافي. مما يؤدي في النهاية لتراكم الدهون في الجسم والإصابة بالسمنة.





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أفضل وأسوأ المشروبات في الشتاء

أهم المشروبات التي تتسبب في زيادة الوزن في الشتاء، السحلب الذي يحتوي على النشاء والحليب والمكسرات. أما أهم المشروبات التي ينصح بتناولها لتجنّب زيادة الوزن في الشتاء القرفة والزنجبيل، فهي مشروبات ساخنة تعطي شعورا بالدفء كما أنها قليلة السعرات الحرارية، إضافة إلى الليمون الساخن، أو "حمص الشام"، لكن باعتدال. كذلك، ينصح بتناول العصائر الطبيعية ذات السعرات الحرارية الأقل.

أفضل وأسوأ الأطعمة في الشتاء

يشير خبير التغذية جبران إلى أهمية تناول الفواكه الحمضية، خصوصا البرتقال، لأنها تمنح الجسم شعوراً بالشبع، وينصح بأن يتم أكلها وليس تناولها كعصائر، وذلك من أجل الاستفادة من الألياف لأجل الشعور بالشبع.

كما ينصح أيضاً بتناول أطعمة خالية الدسم، والابتعاد عن الخبز الأبيض، والاعتماد على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، مع الإكثار بشكل أكبر من الخضروات التي تساعد على الشعور بالدفء، على أن تكون منخفضة السعرات.

أما المأكولات التي ينصح بتجنبّها في الشتاء، ينصح جبران بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات مثل الحلويات الشرقية والغربية لا سيما أنها تساعد على منح الجسم شعوراً بالدفء.

المصدر - هي