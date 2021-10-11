الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك والملكة يهاتفان رئيس الديوان الاسبق اللوزي

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 11-10-2021 03:11 م

أفضل وقت للاستحمام بعد التمارين الرياضية

dosh


الوكيل الإخباري - قد تشعر بالحاجة للاستحمام بماء بارد مباشرةً بعد إنهاء جولة التمارين الرياضية، وذلك دافع منطقي بالتأكيد لأن المرء يرغب بخفض درجة حرارة جسمه، وموازنة أنفاسه، واستعادة نشاط عضلاته المتعبة.

اضافة اعلان

 

ولكن، كما اتضح فإن هنالك وقت "أفضل" للاستحمام بعد التمرين، ويتمثل الجواب بـ : بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق.

 

وفقاً لموقع "غود آند ويل" الصحي، عمد مدرب صحة المرأة، أرييل بلجريف، وعبر قناته في "انستغرام" لتبديد الأسطورة الراسخة بأن الاستحمام بعد التمرين مباشرة هو أفضل ممارسة، قائلاً: "هل سبق لك واستحممت بعد التمرين مباشرة لتجد نفسك ما زلت تتعرق بعد ذلك، مفسراً أن السبب ذلك يعود للجسم لم يأخذ الوقت الكافي ليهدأ بشكل صحيح قبل أن ينصدم مباشرة بالماء.

 

وأوضح المدرب أن أفضل وقت للاستحمام بعد التمرين يأتي بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق، لأن الجسم يحتاج على الأقل تلك المدة ليبرد ويهدأ.

 

بمجرد أن يصبح الجسم جاهزاً للاستحمام، يوصي الخبراء بالبدء بالتدرج في استخدام مياه بدرجة حرارة فاترة حتى لا نصدم الجسم بالماء الساخن جداً أو البارد جداً.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
79061713

لماذا يجب على مرضى السكري تناول الجوز المنقوع يومياً

نوم-الرضيع-على-بطنه-فوائده-ومتى-يوضع-على-بطنه؟-1

فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه

إزالة_الشحوم_من_البطن

خطوات للتخلص من دهون البطن العلوية

مراجعة الطبيب المختص والسيطرة على الامراض المزمنة للمتعافين من فيروس كورونا لاسترداد صحتهم

نصائح يجب على المتعافين من كورونا اتباعها لاسترداد صحتهم

a1dab0bf-f35f-45b2-a893-e97ac25e9ae5_16x9_1200x676

عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا

Vitamin-B12-deficiency-Signs-in-breath-1416375

تأثير خطير على السمع والأعصاب يسببه نقص فيتامين B12

أخبار متعلقة
هل-يفضل-استحمام-الرضيع-وهو-جائع؟

احتياطات السلامة عند استحمام الرضيع