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الأربعاء، 25-01-2023 04:58 م

أفضل 5 أطعمة لانقاص الوزن

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الوكيل الإخباري- يسهم اتباع نمط غذائي صحي مناسب للجسم في خسارة الوزن سريعًا، ذلك لأن بعض الأطعمة تساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي، بالتالي تؤدي إلى سرعة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، لذا يوصي خبراء التغذية ببعض الأطعمة التي عليك الاحتفاظ بها دائمًا في ثلاجتك.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة التي تسهم في إنقاص الوزن السريع، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this".


أطعمة لإنقاص الوزن


1-البيض
يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي تسهم في التخلص من الوزن الزائد، تحتوي بيضة مسلوقة على 13 جرامًا من البروتين، نسبة مرتفعة تسهم في سد الشهية، فضلًا عن انخفاض السعرات الحرارية 155 سعرة حرارية في البيضة الواحدة، لذا يوصي خبراء التغذية بسلق بيضة ووضعها في الثلاجة والحصول عليها مرة أخرى، على وجبة خفيفة مغذية وتناولها في أي وقت.


2-الخضراوات
أثبتت نتائج دراسات أن زيادة تناول الخضار، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل خطر زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، نظرًا لأن الخضراوات تحتوي على ألياف غذائية تسهم في زيادة عملية التمثيل الغذائي فضلًا عن الشعور بالشبع، لذا يجب أن يكون في الثلاجة دائمًا خضراوات ورقية مثل الجرجير والخس وخضراوات صليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف.


3-الفواكه
كشفت دراسة نشرت عبر "PLOS Medicine"، أن تناول الفواكه يسهم في إنقاص الوزن، ووجد البحث أن زيادة استهلاك الفاكهة مرتبطة بفقدان الوزن على مدى أربع سنوات، وشملت الفواكه التي حققت أكبر قدر من الفوائد:
-التفاح.
-التوت.
-الكمثرى.


4-منتجات الألبان
يساعد تخزين الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين، في تناولها بين الوجبات يوميًا ما يسهم في زيادة الحصول على الشبع وبالتالي سرعة التخلص من الوزن الزائد، مثل:
-الزبادي اليوناني.
-الجبن القريش.
-منتجات الألبان خالية الدسم.


5-الليمون
يعتبر الليمون أحد الأطعمة التي تسهم في زيادة حرق الدهون، يمكن إضافة الليمون على السلطة، يمكن تجهيز الليمون ووضعه في الثلاجة كأحد التتبيلات لتجهيز أنواع من السلطة.

 

الكونسلتو الطبي

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