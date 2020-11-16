أفضل 5 طرق للتعايش مع مرض السكري.. لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الطعام حيث يلعب ما يأكله الشخص دوراً مهماً في استقرار الصحّة ، اذ انهم يتبعون انظمة غذائية صحية والتأكّد من أنّ مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، تعرف على أبرز 5 طرق للتعايش مع مرض السكر:





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1- انقاص الوزن

إذ تؤدّي زيادة الوزن إلى مقاومة الأنسولين وتجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المناسبة.



2- اتّباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات المعقّدة.



3- الشعير

لأنّ تناول مزيج خاص من الألياف الغذائيّة الموجودة في الشعير يمكن أن يساعد في تقليل الشهيّة ومستويات السكر في الدم.



4- تناول المكسّرات

كونها تحتوي المكسّرات على دهون غير مشبعة وبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تخفض الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين.



5- شرب الزنجبيل

حيث وجدت دراسة أنّ مستخلصات الزنجبيل كانت قادرة على زيادة امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات بشكل مستقل عن الأنسولين.

المصدر : الامارات نيوز





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