أفضل 5 طرق للتعايش مع مرض السكري.. لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الطعام حيث يلعب ما يأكله الشخص دوراً مهماً في استقرار الصحّة ، اذ انهم يتبعون انظمة غذائية صحية والتأكّد من أنّ مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، تعرف على أبرز 5 طرق للتعايش مع مرض السكر:
1- انقاص الوزن
إذ تؤدّي زيادة الوزن إلى مقاومة الأنسولين وتجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المناسبة.
2- اتّباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات المعقّدة.
3- الشعير
لأنّ تناول مزيج خاص من الألياف الغذائيّة الموجودة في الشعير يمكن أن يساعد في تقليل الشهيّة ومستويات السكر في الدم.
4- تناول المكسّرات
كونها تحتوي المكسّرات على دهون غير مشبعة وبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تخفض الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين.
5- شرب الزنجبيل
حيث وجدت دراسة أنّ مستخلصات الزنجبيل كانت قادرة على زيادة امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات بشكل مستقل عن الأنسولين.
المصدر : الامارات نيوز
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