الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

بلاغ حكومي بحظر الاراجيل و اغلاق مراكز البلياردو والأكاديميات الرياضية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 23

رسالة أمام الصحة لوضع حد لمطلقي الشائعات ومنع إربــاك الأردنيين - فيديو

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020




الإثنين، 16-11-2020 01:26 م

أفضل 5 طرق للتعايش مع مرض السكري.. لا تتجاهلها

20181016050232232


الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الطعام حيث يلعب ما يأكله الشخص دوراً مهماً في استقرار الصحّة ، اذ انهم يتبعون انظمة غذائية صحية والتأكّد من أنّ مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، تعرف على أبرز 5 طرق للتعايش مع مرض السكر:

اضافة اعلان

1- انقاص الوزن

إذ تؤدّي زيادة الوزن إلى مقاومة الأنسولين وتجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المناسبة.


2- اتّباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات المعقّدة.

3- الشعير

لأنّ تناول مزيج خاص من الألياف الغذائيّة الموجودة في الشعير يمكن أن يساعد في تقليل الشهيّة ومستويات السكر في الدم.


4- تناول المكسّرات

كونها تحتوي المكسّرات على دهون غير مشبعة وبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تخفض الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين.


5- شرب الزنجبيل

حيث وجدت دراسة أنّ مستخلصات الزنجبيل كانت قادرة على زيادة امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات بشكل مستقل عن الأنسولين.

 

المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الكشف عن الآثار السلبية للنوم أثناء النهار !

Capture

احذر.. أطعمة غذائية لا يجب غسلها أبدا وإلا تصبح خطيرة!

main_image5f81c5d8c15ad

في الشتاء.. أطعمة تحميك من الرشح

swine-flu

4 أصناف من المأكولات تحميك من أمراض الشتاء

main_image5fb21fc60e163

فاكهة تجمع رائحة الورد وطعم التفاح

مسمار-القدم-min-1400x600

تعرف على ابرز أسباب وعلاجات مسامير القدم

أخبار متعلقة
5-11

دراسة: مادة تتواجد في كل منزل يمكن أن تسبب السكري

2018_9_2_17_16_34_145

أسباب غير متوقعة للإصابة بالسكري

920172612341195

أطعمة صحية شائعة لا تساعد على خسارة الوزن!

675061

3 أسباب غريبة غير شائعة تسبب الاصابة بالسكري

blg-post_5ea4ad3389c0f

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

Cracked-lips1

مشكلة تشقّق الشفاه وعلاجها بدقائق قليلة