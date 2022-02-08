أفضل 6 أغذية للدماغ وفقا للدراسات العلمية

الوكيل الإخباري - الأبحاث والدراسات العلمية تنشط دائماً لإيجاد أفضل السبل لصحة الإنسان العقلية والجسدية. ولقد حدد العلماء، من خلال مجموعة من الدراسات، الأطعمة التي يجب أن نختارها للحفاظ على القدرات المعرفية رغم التقدم في السن.

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إليك هذه الأطعمة السبعة المهمة لصحة الدماغ وفقاً لـ"توب سانتيه":

ثمار البحر

المأكولات البحرية والأسماك غنية بالحديد والزنك والبروتينات وفيتامين بي 12 وأوميغا 3... كوكتيل مثالي لتحفيز وظائف الدماغ.



البهارات

بالإضافة إلى حقيقة أنّ البهارات تعزز الطبق ومتعة تذوقه التي تصاحبها، فمن المعروف أن التوابل تساعد في إعادة التوازن إلى الجراثيم وتقليل الالتهاب. قد يكون عنصراً معيناً مثيراً للاهتمام للقدرات المعرفية والانتباه، ألا وهو الكركم.

المكسرات

غالبًا ما تقول الجدات: "تناول المكسرات مفيد لذاكرتك". وهن لسن مخطئات، فإنَّ محتواها في الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة من شأنه أن يحمي خلايانا العصبية من الإجهاد التأكسدي وسيكون مفيداً لقدراتنا المعرفية. عندما تجوعين قليلاً، ما عليك سوى اختيار المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز والكاجو ... أو ضعيها في طبق السلطة. فهي تكبح الشهية دون أن تملأ معدتك.

الشوكولاتة الداكنة



الشوكولاتة الداكنة من مضادات الأكسدة، لأنها غنية بالفلافونويد، التي تحدُّ من الكوليسترول السيئ، وتلعب دوراً مفيداً في تجلط الدم. كما أنها مصدر للمغنيسيوم ومفيدة لمحاربة التعب والقلق. وتحتوي الشوكولاتة على أحماض أمينية تساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين. لذلك لا شيء أفضل للشعور بالرضا من تناول قطعة شوكولاتة.

الفواكه والخضراوات الملونة

مفيدة جداً للذاكرة والنوم ومحاربة الالتهابات، فهي غنية بالفيتامينات. الفواكه والخضراوات مصادر لا تنضب من العناصر الجيدة لأجسامنا. لكن تأكدي من اختيارها ملونة: قد يبدو الأمر سخيفاً، ولكن كلما زاد تلوين الطبق، أسعدنا تذوقه.

بعض السلطة

الكثير من العناصر الغذائية والقليل من السعرات الحرارية: السلطات هي أفضل صديق للجسم. إنها تساعد على تناول الطعام الصحي، والاستمتاع (مع كل ما يمكن إضافته إليها)، دون الشعور بالذنب بسبب تناول شئ شديد السعرات الحرارية. إنها مصادر جيدة للألياف، والتي تعزز العبور المعوي (يلعب العبور الجيد دوراً مهماً في الشعور بالرضا). إذا لم تكوني من محبي السلطة الخضراء تناولي الخضراوات على شكل عصير أو شوربة.

سيدتي

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