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الأربعاء، 05-05-2021 03:29 م

أكثر الأخطاء الصحية الشائعة التي نمارسها في الصباح

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الوكيل الاخباري - نمارس في فترة الصباح كثيرا من الأفعال التي اعتدنا القيام بها، متجاهلين فيما إذا كانت هذه الممارسات تحمل أضرار لنا.

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فمن أبرز الأخطاء الشائعة التي نقوم بها هي إسكات المنبه ومتابعة النوم، فعلى الرغم من شعور الارتياح بهذه الدقائق القليلة التي نتابع النوم فيها، إلا أن ذلك يؤثر على صحة الدماغ فمن الضروري الاستيقاظ لبدء يوم جديد حالا، بحسب ما ذكر موقع "ibelieveinsci" العلمي.


ويعد البقاء في الظلام واحدا من المغريات لمتابعة النوم، إلا أنه من الضروري فعلا ضبط الساعة البيولوجية في الجسم، الأمر الذي يعزز النوم جيدا ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

 

ومن أكثر ما نقوم به بشكل خاطئ هو النهوض من الفراش بشكل سريع فور استيقاظنا، إذ أن الدم ينتقل إلى الساقين فورا ما قد يسبب انخفاضا في ضغط الدم فجأة والشعور بالتعب، لذا فمن الضروري الجلوس لبضعة دقائق قبل النهوض تجنبا لحدوث مثل هذه المساوئ.


وأيضا الابتعاد عن ممارسة التمرينات الرياضية، التي تلعب دورا هاما في تحسين المزاج وتقوية الجسم والحفاظ على الوزن فمن الواجب مراعاة ممارستها بشكل يومي في فترة الصباح.


وإذا كنت من المعتادين على شرب القهوة والحصول على الكافيين صباحا، فإن عدم شربها في أحد الصباحات قد يسبب التعب والصداع والغثيان والكسل أيضا.


وبالإضافة لما سبق فمن أكثر ما يتوجب الانتباه إليه صباحا هو تنظيف الأسنان، إذ تشكل الأسنان كل ليلة قشرة لزجة، تتحول في حال تركها لطبقة صلبة مضرة بالأسنان وتسبب تورم اللثة ونزفها ويصعب إزالة هذه الطبقة إلا في عيادات الأسنان.


ومع الاعتياد على عالم التكنولوجيا فإن بدء الصباح بتفقد البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي يسبب توترا وضغطا ويشكل صعوبة في أداء المهام اليومية بشكل سليم، لذا فإن الابتعاد عن ترقبها فور استيقاظنا يعطي فرصة ليوم نشيط وجيد.


وآخر ممارساتنا الخاطئة هو تجنب تناول وجبة الفطور، والتي تعد من أهم الوجبات الغذائية خلال اليوم، إذ تؤمن الحصول على نسبة ذكاء أكبر وتخفيض في نسب الإصابة بالسكري وأمراض القلب أيضا.

 

سبوتنيك

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