أكثر المشاكل الصحية بين الرضع وحديثي الولادة

الوكيل الإخباري - عادة يكون الأطفال حديثو الولادة والرضع أكثر عرضة للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، وذلك بسبب كونهم شديدي الحساسية، ويكون نظامهم المناعي لايزال في مرحلة التطور ولم يكتمل نموه.



المشاكل الصحية شيوعاً بين الرضع وحديثي الولادة:

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اليرقان

يعد اليرقان أو الصفار إحدى أبرز الحالات الشائعة بين حديثي الولادة والرضع، ويحدث نتيجة ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم ويؤدي إلى اصفرار الجلد والعين، ولكن لا داعي للقلق، إذ يمكن علاجه بسهولة.



انسداد القنوات الدمعية

حالة شائعة جداً بين الرضع، لأن تلك القنوات تكون صغيرة جداً لديهم ويسهل انسدادها بكميات صغيرة من الإفرازات أو الدموع، وعادة تسبب هذه الحالة دموعاً لزجة.

يمكن لهذه المشكلة أن تختفي من تلقاء نفسها، لكن يمكن للأم غسل تلك الدموع اللزجة بكمادات دافئة، كما يساعد التدليك اللطيف على الجانب الأوسط للجفن على منع انسداد القناة الدمعية.



التقيؤ

من الشائع تقيؤ الرضع أو بصقهم الطعام، لكن قد ينم ذلك عن مشكلة إذا لوحظ أن القيء أو البصاق ذو لون أخضر أو مائل للأصفر، وحينها تجب استشارة الطبيب.



الحمى

من المشاكل الشائعة، والتي قد تشير إلى إصابة الطفل بعدوى، لذا يوصى باستشارة الطبيب إذا ارتفعت درجة حرارة الطفل عن 38 درجة مئوية، واستمرت لأكثر من 24 ساعة.



التهابات الأذن

يمكن أن يحدث ذلك نتيجة عدة أسباب، من بينها العدوى الفيروسية، ويمكن رصدها من خلال ملاحظة سحب طفلك لأذنه بتكرار أو شكواه من ألم فيها.



انتفاخ البطن

عادة يكون بطن الأطفال بارزاً وناعماً جداً بشكل عام ويستمر هكذا بعض الوقت، ولكن ملاحظة انتفاخ بطن طفلك مع صلابتها، يمكن أن يشير إلى الإصابة بالإمساك أو الغازات أو عدوى ما، لذا تجب استشارة الطبيب.



الطفح الجلدي

إحدى أكثر المشاكل شيوعاً، خاصة في ما يتعلق بمنطقة الحفاض، ولكن يمكن السيطرة عليها من خلال استخدام كريم مخصص لطفح الحفاضات.



الإسهال

عادة لا يكون الأمر مقلقاً، إذ قد يكون رد فعل تجاه أي نوع من الأدوية أو الأطعمة، وينصح بالحفاظ على ترطيب جسم الطفل وضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة تغير في طبيعة أو لون الفضلات.



المغص

بجانب كونه من الحالات الشائعة، يعد المغص لدى الرضع وحديثي الولادة من الحالات التي لا سبب محدداً لها، لكنها كثيراً ما تستمر لدى الرضع من عمر أسبوعين إلى 4 أشهر.



زرقان الجلد

بجانب ما ذُكر، يُشاع أيضاً ميل جلد الرضع للأزرق، وذلك نتيجة ضعف الدورة الدموية في الجسم التي تؤدي بالتالي إلى ضعف نقل وتوزيع الأكسجين، وحدوث ذلك كثيراً يتطلب رعاية طبية.

المصدر - زهرة الخليج