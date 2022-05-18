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الأربعاء، 18-05-2022 04:29 م

أكل التوت الأزرق في الصغر يقي من الخرف في الكبر

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الوكيل الإخباري - قديماً قالوا إن تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب، ولكن دراسة حديثة أثبتت أن التفاح ليس الفاكهة الوحيدة التي تعود بالفائدة على صحة الانسان.

فقد توصل فريق من الباحثين بجامعة سينسيناتي الامريكية إن تناول التوت الأزرق في منتصف العمر ربما يقلل احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة في الكبر. ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية "نيوترينتس".

ويقول الباحث روبرت كريكوريان إنه أجرى الدراسة على فوائد التوت الأزرق بالنسبة للأشخاص الذين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر وخرف الشيخوخة.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإليكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية أنه بالرغم من أن التوت الأزرق لا يختلف كثيراً عن فواكه وخضروات أخرى مثل الكرنب الأحمر على سبيل المثال، فإنه يحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة مثل مادة الأنثوسيانين.

وذكر الفريق البحثي أن هذه المادة هي التي تكسب التوت الأزرق لونه الشهير، كما أنها تساعد النبات على مقاومة المواد المشعة وأمراض النبات ومخاطر أخرى، كما أنها تنطوي على فوائد مهمة للبشر مثل مقاومة الالتهابات وتحسين عملية الأيض وانتاج الطاقة داخل الخلايا.

وشملت التجربة 33 شخصاً من مختلف أنحاء سينسيناتي تتراوح أعمارهم ما بين 50 و65 شخصاً يعانون من مشكلات السمنة وتلاحظ عليهم تراجعا محدودا في كفاءة الذاكرة مع تقدم العمر.

وتبين من خلال التجربة أن المتطوعين الذين تناولوا كميات من التوت الأزرق ظهر عليهم تحسنا في الوظائف الذهنية أثناء أنشطة التعلم واستدعاء المعلومات من الذاكرة.

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وأكد كريكوريان أن "هذه النتائج مازالت استكشافية، ولكنها تعكس معلومات مثيرة بشأن فوائد التوت الأزرق".

 

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