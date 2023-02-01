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الأربعاء، 01-02-2023 02:04 م

ألم الساقين ليلاً.. متى يجب استشارة الطبيب؟

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الوكيل الإخباري- يرجع الشعور بوخز وألم في الساقين ليلا إلى عدة أسباب، على رأسها متلازمة تململ الساقين.

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وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أنه إلى جانب الشعور بوخز في الساقين تشمل أعراض هذه المتلازمة أيضًا الحاجة الدائمة لشد العضلات وتمددها، وهي غالبا ما تتسبب في الإصابة باضطرابات شديدة في النوم، ما يؤدي بالطبع إلى الشعور بإعياء شديد واضطرابات في التركيز نهارا.

ويمكن مواجهة متلازمة تململ الساقين من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية على نحو معتدل، بالإضافة إلى أخذ حمامات متناوبة (ساخن وبارد)، وفق وكالة الأنباء الألمانية.


وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الشعور بوخز في الساقين، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد ينذر بأمراض خطيرة مثل قصور الكلى ومشاكل الغدة الدرقية.

 

العين الاخبارية

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